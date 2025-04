Los salvó el Papa: la muerte de Francisco cambió el cronograma en el Congreso y preparan una sesión en homenaje

Los cambios en el cronograma del Congreso Nacional producto del fallecimiento del Papa Francisco generaron que se reprograme para la próxima semana la sesión de interpelación a los ministros Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona, que estaba dispuesta para este martes. La decisión perjudicó al titular de la cartera de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien se había salvado por tener reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero que ahora no tendrá excusas para ser parte de la convocatoria.

Los integrantes de la Cámara de Diputados ayer definieron "suspender y posponer por una semana la Sesión del art. 71 CN a llevarse a cabo en el día de mañana, al igual que las reuniones de las comisiones que fueron resueltas por emplazamiento del Cuerpo", además de "posponer por una semana el resto de las reuniones de comisiones programadas". Lo hicieron en el marco de su adhesión "al duelo nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, con motivo del fallecimiento de su Santidad", por lo que quedó aplazada la discusión con los funcionarios en torno al Caso $Libra.

Mariano Cúneo Libarona deberá presentarse la semana que viene en el Congreso.

Mientras tanto, existieron espacios políticos que se opusieron al término de "suspensión", por lo que la consideración sobre el caso terminó llevando la definición de "reprogramación". A su vez, el diputado Eduardo Valdés intentó lograr una sesión especial en homenaje a Francisco para el miércoles a las 13, aunque finalmente se aceptó su propuesta pero para este martes a las 15, con una ceremonia interreligiosa a realizar en horario y fecha a convenir.

El proyecto de Valdés estuvo acompañado por la firma de sus colegas Ernesto Ali, María Eugenia Alianello, Martín Aveiro, Santiago Cafiero, Carolina Gaillard, Daniel Gollán, Ricardo Herrera, Mónica Litza, Roxana Monzón, María Graciela Parola, Lorena Pokoik, Jorge Romero, Nancy Sand, Sabrina Selva, Pablo Todero, Victoria Tolosa Paz, Eduardo Toniolli y Carolina Yutrovic.

El Papa Francisco junto al diputado nacional y amigo personal Eduardo Valdés.

Otro debate que se presentó durante la discusión para la reprogramación tuvo que ver con que el homenaje a realizar exponga un Congreso unificado alrededor de la figura papal y no le dé lugar a que se expresen con contundencia las diferencias políticas vigentes entre todos los bloques, para no empañar la acción votada. La decisión de posponer la sesión de interpelación fue debatida entre los bloques de Encuentro Federal, Unión por la Patria, Democracia y la Coalición Cívica, aunque todos sus integrantes coinciden en no empañar el homenaje al líder religioso fallecido.

Por otro lado, se sabe que también se reprogramará la sesión para discutir el proyecto de Ficha Limpia, aunque esta todavía no se había definido, ya que la fecha para hacerlo era este martes a las 19 en la reunión de Labor Parlamentaria, la cual discutirá el mismo temario, aunque ahora no tendrá lugar este jueves, como estaba programado.