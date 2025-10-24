Los tuits de las Fuerzas del Cielo que anticipan el desguace tras las elecciones: Pareja, Vera y los Menem ¡afuera!

Los planes de las Fuerzas del Cielo que conduce el multi asesor Santiago Caputo para los días después de las elecciones del 26 de octubre pudieron verse a partir de una fuerte pelea que tuvieron en X (ex Twitter) el influencer Daniel Parisini, mejor conocido como el Gordo Dan, y el puntero libertario de Moreno Ramón "El Nene" Vera. Las respuestas al ex peronista expusieron lo que se discute para depurar a La Libertad Avanza (LLA) de la presencia de él y otras figuras como el armador Sebastián Pareja además de Martín y Eduardo "Lule" Menem, los tres sostenidos por la garra de hierro de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Estamos en la calle, donde los gordos guapos de los teclados no están", escribió Vera en un tuit al que sumó una foto de una nutrida columna de militantes que se acercaba al cierre de campaña libertario, con parafernalia violeta de LLA. La provocación fue directa contra el espacio que es reconocido por su manejo de las redes sociales y la cuestión tecnológica.

El cruce entre Ramón "El Nene" Vera y Daniel Parisini, mejor conocido como el Gordo Dan.

"Che, Ramón. De onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas. Tené un poco de decoro y cerrá el orto hasta el domingo, cabecita ", le contestó el Gordo Dan, sin ningún tipo de reparo a la hora de caer en la provocación.

La respuesta de Vera no tardó en llegar y frenó el cruce entre ambos: "No te vi en ningún lado a vos en el 2021, 2022 ni 2013, gordo mugriento. ¿O vos te pensás que a todos vas a tratar como a Luis Juez? Pedazo de sorete", rechazó el ex kirchnerista del municipio de Moreno, en referencia al ataque de Parisini contra el senador cordobés por sus asuntos familiares y en relación a su hija discapacitada. "Cerrame vos el orto gordo y la concha de tu madre", aportó el ex peronista en un último tuit.

Las amenazas de una cuenta vinculada a las Fuerzas del Cielo contra Ramón "El Nene" Vera, Sebastián Pareja y los Menem.

Lo cierto es que las respuestas de los otros defensores de las Fuerzas del Cielo al cruce de Vera y el Gordo Dan, revelaron los planes que tienen a partir del lunes y una eventual adquisición de la Jefatura de Gabinete por parte del mismísimo Caputo. La opción se baraja, aunque no está confirmada y desmanes como el que generan muchas veces sus vasallos políticos complican aún más esta posibilidad.

"Te informo algo y copio al presidente Milei: dejá de hacerte el pelotudo vos y el impresentable de Pareja. Los Gordos de teclado somos tranquilos hasta que nos toquen el culo y si traicionas el modelo, te vamos a buscar te vamos a colgar del forro del culo en Plaza de Mayo ", respondió un usuario libertario defensor de Dan.

El cruce de Ramón "El Nene" Vera que expuso una pelea a golpes con las Fuerzas del Cielo.

"Jajaja los gordos guapos de teclados llenamos el auditorio, tarado. Escondete mamarracho, somos la guardia pretoriana del presidente, y los próximos son vos y Pareja y el Menem que se meta en el medio, vamos por ustedes después de este lío de las elecciones", prometió otro usuario de pocas interacciones que invita a creer que se trata de una respuesta de alguien con más peso a partir de una cuenta secundaria.

Otro tramo de los cruces fue entre Vera y @TraductorTeAma y también develó que existió una pelea a golpes de puño. La cuenta libertaria le remarcó el error de que no negó "lo de los pollos podridos" que le atribuyen y el puntero de Moreno no se guardó nada en la respuesta directa. "Callate. Si no vas a cobrar de vuelta como en el hotel de San Nicolás. Mirá que hay foto y si hay foto, hay video", prometió Vera.