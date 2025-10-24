Las mujeres sindicalistas de la CGT avanzan hacia la paridad en la conducción: "Es la hora, compañeras"

En un acto que quedará grabado en la historia del movimiento obrero argentino, más de 500 trabajadoras de 34 gremios se congregaron en el Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Con el lema de la igualdad y la unidad como bandera, las mujeres sindicalistas reafirmaron su reclamo por una representación paritaria en los máximos niveles de decisión de la central obrera. La jornada, celebrada en Buenos Aires, culminó con un mensaje claro y contundente: "Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública".

Encuentro Nacional de Mujeres sindicalistas en la CGT

El evento no solo reunió a destacadas referentes femeninas del sindicalismo, sino que también contó con la presencia de los principales líderes varones de la CGT, como Héctor Daer, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Julio Piumato. En un gesto que marca un punto de inflexión, los dirigentes se comprometieron a garantizar la inclusión de una mujer en el triunvirato que elegirá autoridades el próximo 5 de noviembre en el Congreso Nacional Ordinario de Obras Sanitarias.

Durante el encuentro se presentó la "Declaración de las Mujeres Trabajadoras de la CGT", un documento que articula el pedido por una conducción paritaria: "Una mujer en el Triunvirato no es una concesión ni un símbolo vacío, sino el reconocimiento político de una realidad que se organiza día a día", destaca el texto, que además denuncia las consecuencias del modelo económico impulsado por Javier Milei: "A poco de iniciado el gobierno de Milei, las mujeres de la CGT salimos a la calle no solo por el ataque a las políticas de género, sino porque sentimos que nuestra Patria toda está en peligro", advierte con firmeza.

El documento también enfatiza que la demanda por mayor participación de identidades feminizadas no es un reclamo sectorial, sino una condición para consolidar una verdadera unidad del movimiento obrero: "Nosotras somos parte sustancial de la unidad. Nacimos y crecimos dentro del trabajo, de la organización y de la lucha. Somos parte de la fuerza que sostiene, del pensamiento que planifica y de la estructura que negocia", subraya.

Entre las oradoras destacadas se encontraba Maia Volcovinsky, co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT y secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN): "Gracias a que muchas mujeres construyeron representación en sus gremios, hoy consolidamos una presencia fuerte en la calle. Si pedimos estar en los máximos niveles de decisión es porque lo practicamos hacia adentro, y eso nos da legitimidad. Somos quienes más sufrimos las consecuencias de los modelos neoliberales, pero también quienes más trabajamos para transformarlos. Le hacemos bien a la CGT y al país cuando ponemos nuestra voz y militancia al servicio del modelo de Argentina que queremos construir", afirmó Volcovinsky.

Por su parte, Marina Jaureguiberry, secretaria general del sindicato docente SADOP y miembro del Consejo Directivo de la CGT, destacó el carácter histórico del momento que atraviesan las mujeres sindicalistas: "Venimos de una tradición que nos legó Eva Perón: la organización y el poder de las mujeres. Militamos por un mundo del trabajo mejor y por una CGT fortalecida con nuestra presencia", expresó con convicción.

Vanesa Núñez, dirigente de UTEDYC y co-secretaria de Innovación y Futuro del Trabajo de la CGT, puso énfasis en el carácter colectivo del proceso que lideran las mujeres: "El poder que construimos no es patriarcal ni individual, es un poder de red. Cuando llegue una, vamos a llegar todas", señaló, dejando en claro que su lucha trasciende individualidades y se fundamenta en los valores de sororidad y construcción compartida.

El avance hacia una conducción paritaria es el resultado de años de lucha y organización. Desde 2021, cuando se reformó el Estatuto de la CGT para incorporar la paridad en el Consejo Directivo, las trabajadoras han tejido una red sólida que ha permitido consolidar su presencia en los espacios de decisión. Entre los hitos más destacados de este proceso se encuentran la primera movilización del 8 de marzo como "Mujeres de la CGT" y los encuentros nacionales y regionales organizados en distintas provincias.

Con un mensaje cargado de historia, militancia y perspectiva transformadora, el Encuentro Nacional concluyó con una consigna que sintetiza el espíritu del momento: " ¡Es la hora, compañeras! ".

Algunas otras definiciones de las Mujeres de la CGT