Luis Caputo, el mago de la deuda explotó contra los medios: "Récord de bolazos hoy en la prensa"

Luis "Toto" Caputo lo hizo otra vez. No solo negoció con el FMI un desembolso multimillonario, sino que también se lanzó a su deporte favorito: pelearse con la prensa. En su cuenta de X, el ministro de Economía explotó contra los periodistas que osaron analizar sus anuncios con la frase "Récord de bolazos hoy en la prensa". Lo que no aclaró es si hablaba del récord Guinness que su gestión podría romper como la mayor generadora de deuda de la historia argentina. "Récord de bolazos hoy en la prensa. A la gente de bien le digo que vayan acostumbrándose, porque a medida que las cosas sigan mejorando van a ir por nuevos récords!!", avisó el ministro.

El posteo de Luis Caputo

La comunicación de Caputo y su equipo es curiosa: prefieren Twitter - o X, como quieran llamarlo-. a las conferencias de prensa y los datos duros a las frases rimbombantes. Pablo Quirno, secretario de Finanzas, no se quedó atrás y acusó a los medios de "mentirosos seriales". Pero lo que ningún funcionario del Palacio de Hacienda explicó es cómo se logró este "acuerdo histórico" con el FMI sin detallar condiciones, plazos ni impactos en la economía real.

Mientras tanto, el mercado financiero reacciona con nerviosismo y la oposición advierte sobre el riesgo de repetir la historia. Un dato no menor: en 2018, Caputo fue echado del Banco Central en medio de una corrida cambiaria y con el FMI exigiendo que dejara de usar las reservas para jugar a la gran estrategia monetaria. Aquel día, un Javier Milei todavía mediático lo acusaba de "quemarse la guita en una aventura electoral". Hoy, Caputo es el arquitecto financiero del gobierno de Milei.

Por si faltaba condimento, el periodista Reynaldo Sietecase confirmó que su equipo presentó una solicitud formal ante Guinness World Records para que Caputo sea reconocido como el hombre que más endeudó a un país. La iniciativa no es una broma: su gestión en el macrismo ya lo había dejado bien posicionado en ese ranking y ahora, con el pedido de un nuevo desembolso de US$ 20.000 millones, busca consolidar el liderazgo. "Esperemos que el que lo supere no sea él mismo", ironizó Sietecase.

Caputo y Milei en el Mercosur

Mientras el ministro insiste en que el gobierno enfrenta "una operación de desestabilización" y que la "oposición intenta voltear el acuerdo con el FMI", la realidad es que su mayor desafío sigue siendo convencer a los propios mercados de que esta vez su plan funcionará. Los antecedentes no ayudan, pero Caputo siempre tiene un truco nuevo bajo la manga. Lo que nadie sabe aún es si será un acto de magia o simplemente otro ilusionismo financiero con final conocido.

A lo largo del jueves, el ministro de Economía anunció que Argentina negocia un desembolso de US$ 20.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y una serie de fondos adicionales provenientes de otros organismos internacionales. El ministro precisó que se buscarán flujos adicionales del Banco Mundial, del BID y de la CAF que llevarían las reservas a unos US$ 50.000 millones. Caputo reveló que el miércoles mantuvo una conversación con la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

La foto del encuentro entre Luis Caputo y Kristalina Georgieva

Allí, explicó, se acordó dar a conocer el monto que se negocia. "Sumando BID, BM y CAF vamos a estar entorno a los US$ 50.000 millones de reservas brutas. La base monetaria es de US$ 25.000 mil millones al dólar oficial y al cambio libre es de US$ 20.000. Entonces, vamos a tener más del doble de reservas que de base monetaria", afirmó el ministro para dar cuenta de la solidez del programa que se negocia. En ese sentido, afirmó que "el nivel de respaldo que en unos días tendrán los pasivos del Banco Central no lo hemos tenido nunca. Ni siquiera en la convertibilidad y además con superávit fiscal".