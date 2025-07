Cristina reapareció y encendió la campaña peronista: unidad forzada, internas abiertas y el fantasma del ajuste libertario

Aunque cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Montserrat, Cristina Fernández de Kirchner no se mantiene al margen de la campaña electoral. En un inesperado gesto, la ex presidenta se hizo presente -de manera virtual- en un plenario peronista en Quilmes, donde envió un mensaje de aliento a la militancia. "Compañeros, compañeras, acá me dijo Mayra recién que están en un plenario como corresponde al militante, ¿no? Claro, organizándose para salir a militar más calles por el peronismo", se la oyó decir a través del teléfono de la intendenta quilmeña, Mayra Mendoza.

Se trata del puntapié inicial de una campaña con múltiples frentes abiertos. A través de un audio difundido en redes por Mendoza, Cristina también dejó una definición política con tono de arenga electoral: "Mucha fuerza, mucha potencia, que se necesitan para que estos tipos que están hambreando a la gente tengan su merecido en las urnas". Y concluyó: "Un abrazo grande y a militar, como siempre lo hacemos, de corazón, con la cabeza".

La aparición de CFK reavivó el fuego interno del peronismo en un escenario electoral inédito, donde La Libertad Avanza, en alianza con el PRO, buscará capitalizar el descontento con una campaña de alto voltaje ideológico. Por primera vez, la Primera Sección electoral superó en electores habilitados a la Tercera, históricamente bastión peronista. Esta novedad reconfigura las estrategias territoriales y obliga al oficialismo a equilibrar fuerzas entre distintas zonas del conurbano.

Con ese telón de fondo, el frente Fuerza Patria -que nuclea al kirchnerismo, al massismo y al sector alineado con Axel Kicillof- intenta mostrar cohesión. Sin embargo, los desacuerdos internos minaron esa imagen desde el inicio. Las discusiones por las listas llegaron al punto de que debieron pedir una prórroga a la Justicia Electoral para poder inscribir a sus candidatos. Recién a las 3 de la madrugada del domingo 20 de julio se confirmó que Gabriel Katopodis y Verónica Magario.

Massa, Máximo y Kicillof

Ambos encabezarán las boletas en la Primera y Tercera Sección, respectivamente. La tensión fue tal que no se descartó una ruptura del acuerdo. El principal foco de conflicto giró en torno a la Tercera Sección, donde La Cámpora impulsaba a Mayra Mendoza como cabeza de lista con la consigna "Cristina Libre", algo que encontró resistencia en el sector de Kicillof. Desde el camporismo responsabilizaron al gobernador por intentar imponer intendencias y nombres a través de maniobras testimoniales.

El resultado: una tregua frágil nacida más de la necesidad de mostrar unidad que de convicciones compartidas. Esa misma tensión sobrevuela el acto que Axel Kicillof y Mendoza compartirán este viernes en la Universidad Nacional de Quilmes, en el marco del Encuentro Bonaerense de Ciencia y Universidad. Aunque ambos forman parte del mismo espacio, la intendenta dejó claro en una reciente entrevista que su relación con el gobernador es "estrictamente institucional".

La foto juntos busca ser una señal de paz interna, en un momento donde el peronismo necesita proyectar fortaleza territorial. Kicillof, por su parte, continúa la campaña con una estrategia clara: plebiscitar su gestión provincial frente al ajuste del gobierno nacional. En un acto en Marcos Paz, acompañado por Katopodis, el gobernador denunció los recortes del Ejecutivo libertario: "El voto de los bonaerenses va a servir para reclamarle al Gobierno que cumpla con sus obligaciones: hay que ponerle un freno a la crueldad de Milei".

Cristina Fernández de Kirchner y Mayra Mendoza

Katopodis no se quedó atrás y contrastó: "Mientras el Gobierno intensifica el ajuste, nosotros potenciamos la inversión para reactivar también las obras que ellos paralizaron". La obra pública y la gestión articulada con los municipios son las banderas con las que el oficialismo bonaerense busca diferenciarse del relato libertario y recuperar votos en un electorado golpeado por la crisis.