Patricia Bullrich pidió que no se rechace el presupuesto para la SIDE: "Les vamos a contar todo en secreto"

Si pudiera tal vez mandaría a reprimir. Patricia Bullrich no para de demostrar enojo y descontento con propios y ajenos por la caída del DNU que otorgaba 100 mil millones de pesos para tareas de inteligencia a la SIDE de Javier Milei.

Si bien la ministra ya se había pronunciado en contra e incluso expuso a sus ex compañeros del macrismo ("El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!", expresó en su cuenta oficial de X), esta vez lo hizo con agentes de la Policía Federal.

Patricia Bullrich

Insistente, Bullrich sumó nuevas declaraciones distópicas que causaron admiración entre los trolls libertarios: "Un grupo de gente al que nosotros conocemos profundamente se dedica a voltear un Decreto de Necesidad y Urgencia que es para la investigación y la inteligencia porque no le gusta la cara del que está, no va, no va, no va", dijo la ministra contundentemente.

Y, aunque sea profundamente político, Bullrich le bajó el precio a la cuestión: "Esto no es una disputa política; yo como ministro de Seguridad le exijo al Parlamento, porque esto todavía está vigente, que nos convoque a la Comisión de Bicameral y ahí le vamos a contar en secreto, que es como se hacen las cosas, en secreto, le vamos a contar todo lo que necesitamos no así a cielo abierto", dijo entre irónica y encolerizada.

Patricia Bullrich empezó con preguntas retóricas que no parecían tener fin: "¿Qué querían? ¿que les contemos todo para que todos los delincuentes del país se enteren lo que tenemos? ¿eso querían? ¿Que vayamos a explicar algo que no se puede explicar públicamente porque entonces los delincuentes son los primeros que se enteran? No es un tema de nombres, es un tema de actitudes", dijo la ministra de Seguridad haciendo clara referencia a la disputa que se evidencia mientras pasan los días entre Javier Milei y Mauricio Macri.