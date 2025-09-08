Lunes negro: el dólar amenaza con romper la banda tras la derrota libertaria en PBA

El precio del dólar oficial, el paralelo y los correspondientes de las criptomonedas y la plataforma Mercado Pago despegaron y amenazan con romper la banda establecida por el Ministerio de Economía que conduce Luis "Toto" Caputo. La derrota electoral de este domingo en la provincia de Buenos Aires adelantó los planes que el Gobierno nacional tenía programados para después de las legislativas nacionales de octubre.

Al mismo tiempo, no es el único indicador que resultó negativo para la economía argentina, en este lunes negro para la gestión de La Libertad Avanza (LLA). El dólar oficial en algunos bancos quedó a 10 pesos de la banda, en 1.460 . Esto corresponde a una variación del 7% en relación al viernes. Al mismo tiempo las acciones argentinas en Wall Street se desploman con dureza, con bajas que van del 8% al 10% en su gran mayoría.

Javier Milei y Luis "Toto" Caputo en otros tiempos.

Por otro lado, el riesgo país volvió a ponerse por arriba de los 1000 puntos, en un escenario que se traza muy complejo en materia financiera, de acá en adelante para la gestión libertaria. La intencionalidad del Gobierno va a ser la de salir a vender los dólares que le quedan para intervenir. Son cerca de 1.100 millones los que tiene en manos del Tesoro para aguantar el tipo de cambio, pero las siete semanas hasta la elección complejizan la posibilidad de lograrlo.

En ese sentido, lo otro que quedará a mano son los 14.000 millones que le envió el Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que no estaba en las intenciones del Gobierno nacional, pero que se construyó como una alternativa ante la desesperación que genera la devaluación. Más en el marco de los vencimientos con organismos internacionales que se vienen, en los cuales en los próximos días hay que pagarle cas 1.000 millones de dólares al Club de París.

Las acciones argentinas en Wall Street tuvieron un fuerte y marcado descenso tras la derrota parlamentaria de Javier Milei.

El escenario se traza muy complejo y la otra opción es mucho más complicada. Algunas consultoras bien cercanas a la city porteña ya hacen girar los rumores acerca de las posibles decisiones que le quedan a Milei: o se refuerza el cepo cambiario o se deja que el dólar suba con el impulso de la mano invisible del mercado, para luego meter un nuevo esquema de bandas .

Párrafo aparte merece la plataforma Mercado Pago de Marcos Galperín, la que cual -oh casualidad- tiene problemas técnicos para vender dólares. Las sospechas de que en realidad estos conflictos no sean ciertos residen en una realidad innegable: con tanta devaluación, cualquier venta de moneda extranjera está al servicio de perder dinero.

Mercado Pago tiene problemas técnicos para vender dólares, justo cuando la devaluación más golpea.

El mensaje político fue muy fuerte

Al igual que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía no estuvo en el escenario en el cual Milei salió a reconocer la derrota. La intencionalidad fue manifiesta, al igual que la voluntad explícita de Milei pare evitar saludar al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Javier Milei en el búnker libertario de La Plata, desde donde evitó que suba Luis Caputo y no saludó a Martín Menem.

El ex funcionario de Mauricio Macri quedó como uno de los principales señalados de la derrota a partir de que su plan económico no levanta. Y si esta ausencia el domingo llamó la atención de la opinión pública, la que tuvo hoy en la reunión de Gabinete mucho más. Es probable que Caputo sea el primer fusible en saltar, aunque el daño que podía hacer ya lo ha hecho.