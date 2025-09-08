Salió a autocriticarse, pero volvió a hacer de las suyas en redes: el meme que compartió Milei con los colores ingleses

Luego de la estrepitosa derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas bonaerenses de medio término, y la consecuente autocrítica del presidente Javier Milei al reconocer el resultado, el mandatario volvió a su actividad recurrente en las redes sociales y compartió un meme hecho con IA en la que se lo ve al presidente como un cruzado medieval con una enorme cruz roja de San Jorge en su capa. Sí, justamente el símbolo de las banderas inglesa y británica.

"Acá no se rinde nadie. La batalla recién empieza. VLLC", son las palabras que acompañan al meme en mayúsculas, con las siglas de "viva la libertad, carajo" como cierre. La imagen se ve en plano contrapicado y magnifica a un Milei de espaldas, con armadura dorada y una espada en su mano diestra. Los emblemas cruzados, como la estrella roja de San Jorge que le da identidad al pueblo anglosajón desde aquellos años, cierran el concepto.

El meme que compartió Javier Milei tras la derrota electoral, con él disfrazado de cruzada y con al cruz inglesa de San Jorge en su capa.

Es probable que, si bien Milei es un confeso adepto de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien dio la orden de hundir el crucero General Belgrano por fuera de la zona de guerra establecida durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas que estalló en 1982, no haya percibido el detalle. Aunque más allá de si fue voluntario o no, el hecho es indiscutible y fue interpretado por las redes como una nueva provocación del mandatario.

La posición malvinista en la Argentina está más débil que en otros años, pero no parece ser pronta a olvidarse. El pueblo local todavía toma como bandera esencial de identidad la defensa ante el invasor inglés. Si bien entre sus laderos Milei cuenta con figuras como su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien alguna vez insinuó cambiar las islas por vacunas del COVID, ese tipo de posturas hasta el momento de la publicación no venían en el centro de la escena.

Los ex combatientes de Malvinas se sintieron decepcionados por las declaraciones proinglesas de Milei.

La derrota por casi 14 puntos en territorio bonaerense transformó las expectativas libertarias en frustración. Si bien venden octubre como una posibilidad de dar vuelta todo, en los hechos es evidente que perdieron muchos votos, más si se tiene en cuenta que se integraron al PRO que gobernó la provincia entre 2015 y 2019 con María Eugenia Vidal.

Los errores de la campaña electoral se evidenciaron con el resultado. La intencionalidad de con nacionalizar la campaña bajo el lema de "kirchnerismo nunca más" fue un error gravísimo de caracterización y se pagó con la derrota. A esto se sumó el hecho de ir a hacer campaña a lugares donde discriminaban a los vecinos por "negros".