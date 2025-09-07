Marcela Pagano habló del escándalo de las coimas y defendió a la prensa tras el ataque de Lilia Lemoine

La diputada nacional Marcela Pagano concurrió a votar y aprovechó para solidarizarse con la prensa, tras el escándalo que montó su colega Lilia Lemoine con un movilero de IP Noticias, a quien grabó con animosidad de escracharlo, cuando el reportero intentaba preguntarle de forma normal. Además, lanzó un mensaje autocrítico en relación a la representación democrática y se expresó sobre la persecución y las conspiraciones del Gobierno que involucraron a su pareja, Franco Bindi.

"Gracias por acompañarme. Entiendo que es un día difícil para los cronistas, así que me solidarizo porque también estuve en esa situación", comenzó Pagano. "Sé también lo que han pasado con algunas personas y sé que no es simple hacer esta cobertura cuando no hay amabilidad con los dirigentes políticos. Así que, ante todo, en defensa de la libertad de expresión", añadió en relación a lo de Lemoine.

Sin embargo, todavía no había mencionado a su rival política y no lo hizo tampoco cuando el cronista agredido por Lemoine hizo su trabajo con ella. "Mi solidaridad con vos, que no es fácil. No te molesta que te toque el brazo, ¿no? ¿No te sentís agredido?", bromeó en relación al escándalo que montó su colega con ánimos de mostrarse como agredida por la prensa. "Yo no dialogo con personas que no utilizan la razón", disparó contra la cosplayer.

"Simplemente hago un llamado a la dirigencia política a elevar el nivel, a entender que los periodistas están trabajando", sumó. Al mismo tiempo aprovechó la situación para solidarizarse con los reporteros agredidos en las represiones de los miércoles. "Siempre voy a estar del lado de los medios, de los fotógrafos, de los camarógrafos y siempre voy a estar defendiendo la libertad de opinión, incluso cuando ustedes me critiquen. Hay que bancársela", explicó.

De cara a temas fuertes tuvo mucho cuidado para no romper la veda. Aunque advirtió que la baja participación registrada fue una señal para la clase política. "Es algo de que los dirigentes políticos, y en esta me tengo que hacer cargo también, nos tenemos que tomar como un mensaje", lamentó. "Los dirigentes no nos podemos permitir jugar con la esperanza de la gente. Si la gente no va a votar y considera que da lo mismo, es culpa de nosotros los que estamos delante", agregó enseguida. Respecto al golpazo electoral que anticipan en el oficialismo, remarcó que el votante libertario se sintió engañado. "Cuando le prometés a la gente que vas a venir a hacer las cosas diferente, es importante ser coherente", graficó. "Yo no estoy haciendo campaña electoral. Tengo mandato y no tengo que buscar el voto de nadie", recordó.

Lilia Lemoine quiso escrachar a los periodistas y terminó haciendo un 3, como el porcentaje atribuido a las coimas de ANDIS.

También reflexionó sobre las acusaciones en su contra sobre espionaje a partir de las filtraciones de los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). "Amo ser argentina. Me voy a morir con la mano en el corazón. Pero de ahí a creer que el presidente (Vladimir) Putin o (Nicolás) Maduro en Venezuela están juntos pensando en cómo hacer para desestabilizar emocionalmente a la persona que está al lado del presidente me parece un montón", precisó.

Al mismo tiempo, y en relación a su pelea con el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, recordó que le hizo una denuncia penal para que demuestre que ella es una golpista que cometió el delito de sedición. "Esto no es una guerra de vedettes. Lo invito a que lleve las pruebas a la Justicia de por qué cree que soy una golpista institucional. De tener los elementos, toda la Cámara de Diputados tiene que expedirse sobre mí, sancionarme y desaforarme", rechazó.