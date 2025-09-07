De Catherine Fulop a Mica Viciconte: la baja participación no impidió que los famosos bonaerenses vayan a votar

Las elecciones de medio término bonaerenses no sedujeron tanto al electorado al punto de que a las 16, y a dos horas del cierre de las meses, la participación había alcanzado el 50,5% del electorado, un número que muestra la crisis de representatividad en el mundo de la política, tras los escándalos de corrupción que estallaron en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que salpicaron a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En este marco las y los famosos que se acercaron a las urnas lo compartieron en sus redes sociales.

"Buen día, mi gente bella. Acá, mi amor. Deber cumplido, ¿ok? Vamos, mi gente. A votar para que después no te pinten el edificio naranja con pepitas marrones. Vamos, a votar mi gente", escuchó decir a la actriz Catherine Fulop en un reel que compartió en sus redes. La venezolana instó a la participación en una elección que se vio muy golpeada por la falta de credibilidad que encuentra gran parte del electorado en la política.

Mica Viciconte votó con su hijo Luca y lo mostró en sus redes sociales.

La pareja del ex futbolista Fabián Cubero, Mica Viciconte, panelista de Ariel en su Salsa en Telefe, concurrió a las urnas con su hijo menor, Luca. "Votamos", escribió sobre la imagen de ambos en formato selfie y con el sobre en la mano. La publicación sirvió como un apuntalamiento al primer domingo en que la provincia de Buenos Aires tuvo una elección legislativa desdoblada de la nacional.

Gustavo Conti dejó un mensaje de rechazo tras votar.

El ex Gran Hermano Gustavo Conti también compartió su momento de votar en la mesa 531. A su publicación le agregó una aclaración, en relación a la canción 9 de Julio de Callejeros con la que acompañó el posteo. "La musicalización no es por ningún político puntualmente, es para todos sin excepción alguna. Desde ya muchas gracias", escribió. Una demostración de lo que generan estos tiempos de grieta.

Silvina Escudero votó: "Mi deber, mi derecho".

Las hermanas Silvina y Vanina Escudero también tuvieron el gesto de democrático de compartir sus voto, en un gesto que hasta puede haber influenciado a sus fanáticos a concurrir a votar. "Cumpliendo con mi deber ciudadano", escribió la pareja de Álvaro Navia. "Mi deber, mi derecho", lanzó por su parte la ex de Nicolás "Tacho" Riera, en una foto en la que quedó retratada en cuerpo entero mientras depositaba su voto.

Rodrigo Noya aseguró que "se votó bien".

También el actor Rodrigo Noya, quien se hizo famoso cuando era un niño que se lucía en Agrandadytos de Dady Brieva, mostró su participación democrática en su Chascomús natal. Subió dos fotos. La primera en el cartel en el ingreso a la ciudad. Luego otra con el papel con el que comprobó su participación y su DNI en la mano, que acompañó con la frase "se votó bien".