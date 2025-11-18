Silencios, abusos y las miserias del círculo íntimo presidencial: Fabiola Yañez, la foto en Olivos y la denuncia contra Alberto Fernández

La reaparición pública de Fabiola Yañez volvió a poner en el centro de la escena uno de los pasajes más opacos y conflictivos del gobierno de Alberto Fernández. Después de su tenso cruce con Mirtha Legrand, la ex primera dama profundizó aún más en su revisión del pasado y reveló datos que sacuden, otra vez, la ya golpeada credibilidad del ex presidente. Entre ellos, aseguró que el propio gobierno decidió que ella no se vacunara durante la pandemia para evitar "un escándalo", aun cuando convivía con el jefe de Estado, quien sí recibió la dosis, al igual que "todos los ministros" y "toda la comitiva". "A mí no me vacunaron", contó en LAM.

Y agregó: "Yo dormía con el presidente... pero a mí no me dejaron porque decían que se haría un escándalo si la gente se enteraba que yo estaba vacunada". Según su versión, incluso cuando Fernández contrajo Covid dos veces, ella nunca se infectó. También volvió sobre la foto del cumpleaños en Olivos, un episodio que marcó un quiebre político y social en plena cuarentena estricta. Yañez se disculpó por enésima vez: "Pediré perdón todas las veces que sea necesario", lanzó.

Sin embargo, avanzó sobre una acusación más grave: "La foto de Olivos no sé quién la entregó, pero sé que el propio Gobierno mandó el video. Justificaron que iban a adelantarse". Según relató, el material se extrajo del teléfono de una persona que trabajaba con ella y fue enviado directamente a la televisión desde despachos oficiales. El tramo más crudo de la entrevista llegó cuando habló del vínculo con Fernández. Yañez denunció situaciones de maltrato psicológico y presiones.

Además, afirmó que padeció episodios que -según su relato- configuran un patrón de violencia. "Él se comprometió conmigo y cuando quedé embarazada no lo aceptó... Me pidió que abortara y no me acompañó", sostuvo. También contó que en la Quinta de Olivos vivió "un declive muy importante", rodeada de un ambiente hipercontrolado. "Yo tenía las pruebas y él me decía que yo estaba loca... En un principio no me dejaba subirme al ascensor. Me forcejeaba y me hacía salir", confesó.

Francisco junto a sus padres Fabiola Yañez y Alberto Fernández

A lo largo de la nota con Ángel de Brito, la ex primera dama describió una convivencia tensa que, según ella, la fue deteriorando emocionalmente. También respondió a las declaraciones del expresidente, quien había insinuado que ella tenía "problemas con el alcohol". Yañez rechazó la versión: "Es un discurso completamente arcaico... Fernández usa cuestiones de hace más de 12 años, cuando tuve una depresión".

Otro de los capítulos más explosivos tuvo que ver con las supuestas amantes del ex presidente. Yañez aseguró que era "imposible" saber cuántas y que descubrió varias situaciones revisando un teléfono que Fernández le había dado a su hijo para jugar. "No encontré solo lo de Tamara (Pettinato), encontré un montón de cosas", reveló. El video de Pettinato en el despacho presidencial, en el que le dice "decime algo lindo", fue citado como uno de los momentos más elocuentes.

Fabiola Yañez

En ese sentido, Fabiola fue contundente: "Yo vi esas imágenes que eran escandalosas". Sobre la relación con Viviana Canosa, afirmó que Fernández le dijo que la periodista le había pedido la Secretaría de Comunicación y que, al negarse, ella "se enojó" y comenzó a "defenestrarlo". Yañez sugirió además que había encontrado fotos íntimas de otra mujer famosa -que De Brito insinuó que podría ser Victoria Onetto-, pero se negó a confirmarlo: "No podría decirte". Finalmente sobre Fernández, Fabiola no dudó: "Engañó a un montón de gente y hoy en día le hace creer a la gente que lo que la gente vio no fue real".