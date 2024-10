Mauricio Macri destrozó la figura de Javier Milei: "Tiene una psicología especial, practica el sincericidio"

Este lunes 21 de octubre, Mauricio Macri habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde además de referirse sobre el gobierno de Javier Milei confirmó que construye una casa en territorio cordobés, lo que incrementó las especulaciones sobre su futuro político.

"Hay varios diputados del PRO que hicieron una labor increíble sosteniendo el veto y aprobando la Ley Bases. Aunque tal vez no fueron lo suficientemente reconocidos y en el clima de respeto que debería ser, porque bueno, los libertarios son un poquito así como una tromba ", comenzó su afirmación el ex presidente.

Mauricio Macri confirmó que vivirá en Córdoba

Por otra parte, confirmó que se encuentra en plena construcción en el country El Terrón, propiedad de Manuel Tagle, presidente de la entidad anfitriona y vocero del círculo rojo cordobés: "Todos saben que siento a Córdoba mi provincia. Estoy feliz porque, producto de la insistencia y la persuasión de Manuel, estoy construyendo una casa en Córdoba , por lo cual voy a pasar más tiempo en Córdoba. No empiecen con las especulaciones de si voy a ser Gobernador, por ahora voy a disfrutar", sentenció.

¿Amigos o enemigos?

A la hora de pronunciarse sobre el actual presidente, Macri lanzó una lapidaria frase: " La gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial . El presidente Javier Milei practica el sincericidio, la autenticidad, no tiene dos discursos".

Macri en defensa de Milei: "La gente, agotada de un fracaso sistemático, dijo 'probemos con algo distinto'"

Tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, se especuló sobre el vínculo entre Milei y el dirigente deportivo, acusado éste último de acomodar las bancas del PRO y tirar la cuerda a favor del líder de las Fuerzas del Cielo. Fue el mismísimo Mauricio quien despejó las dudas y sostuvo que mantiene "una muy buena relación" con el libertario; además, volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno: "Hoy nos toca acompañar a quien ha tomado la posta de liderar el cambio", dictaminó.

"La gente, agotada de un fracaso sistemático, dijo 'probemos con algo distinto'. La coalición golpeada que terminó en consolidarse en algo más juntos que cambió, abrió el camino a una propuesta rupturista como la de Javier", continuó. A sazón de defender al Presidente, el ingeniero civil no eligió las mejores palabras para hacerlo y dejó en duda si realmente lo defendió o se burló de su personalidad: "Él es frontal, y a veces demasiado duro, e incluso violento para algunos. Tal vez los 'viejos meados' creemos en otro tipo de forma ".

Se sabe que el discurso en público no es algo a destacar en Mauricio Macri; y en las últimas horas lo confirmó. Tras agasajar con halagos a Javier Milei, el político fue contra uno de sus diputados: "Lamento mucho que el presidente de nuestro partido, Oscar Agost Carreño, vote sistemáticamente en contra de lo que vota su partido. Es algo extraño que tenemos que resolver en su momento, porque no puede ser presidente de nuestro partido alguien que no comulga con nuestras ideas", recriminó.