Mauricio Macri logra el sobreseimiento en la causa de espionaje a las familias del ARA San Juan

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Este desenlace llega tras un largo proceso en el que la justicia fue duramente cuestionada por su actuación en casos vinculados al gobierno de Cambiemos.

La decisión de la Corte, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se basó en una cuestión formal, rechazando los planteos de las querellas por supuestos defectos técnicos en el recurso presentado. Este fallo refuerza la percepción de una justicia alineada con los intereses del poder político macrista.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

La causa se originó tras revelarse que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), bajo el mando de Gustavo Arribas, amigo personal de Macri, había realizado tareas de espionaje sobre los familiares de los submarinistas desde la desaparición del ARA San Juan en noviembre de 2017 hasta su hallazgo un año después: fotografías, seguimientos y recopilación de información fueron parte de las actividades denunciadas.

En diciembre de 2021, el juez federal Martín Bava procesó al expresidente argumentando que las acciones de la AFI buscaban anticipar al entonces mandatario los reclamos de las familias. Sin embargo, este procesamiento fue revertido en julio de 2022 por la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, designados durante el gobierno de Cambiemos; así las cosas los magistrados justificaron el espionaje bajo el argumento de que las actividades "respondían a posibles riesgos para la seguridad presidencial o nacional".

Mauricio Macri

La Cámara Federal no negó la existencia del espionaje, pero desestimó su ilicitud. Los documentos hallados por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, evidenciaban las tareas de vigilancia, pero esto no fue suficiente para mantener los procesamientos. La querella y sectores críticos acusaron a los jueces de priorizar la protección de Macri por encima del esclarecimiento de los hechos.

El caso escaló a la Cámara Federal de Casación Penal, donde se vivió una intensa disputa por la conformación del tribunal. Finalmente, la Sala II quedó integrada por Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma. En noviembre de 2023, Yacobucci y Borinsky confirmaron el sobreseimiento del expresidente: Yacobucci defendió las tareas de inteligencia argumentando que el Estado tiene potestad para monitorear protestas sociales si existe algún riesgo para el Ejecutivo.

Tripulantes del ARA San Juan

Ledesma, en disidencia, advirtió que el fallo daba carta blanca a los servicios de inteligencia para operar sin restricciones. Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también alertaron sobre las implicancias del fallo para el respeto a los derechos humanos y las libertades democráticas pero nada fue suficiente para detener el proceso de sobreseimiento.

La Corte Suprema tuvo el expediente en sus manos desde marzo de 2022. Sin embargo, no le dio prioridad hasta ahora, cuando resolvió rechazar los recursos presentados por las querellas. La abogada Valeria Carreras, representante de las familias del ARA San Juan, criticó duramente la decisión: "El rechazo del recurso es por defectos formales. Ni siquiera esta conformación de la Corte se animó a justificar que las tareas de inteligencia estaban basadas en algún peligro real".

Valeria Carreras

Carreras también adelantó que buscarán justicia en instancias internacionales: "El resultado era esperado. Con Macri involucrado, no hay justicia en Argentina. Pero agotada esta vía nacional, recurriremos a Naciones Unidas".

El sobreseimiento definitivo de Mauricio Macri refuerza su posición dentro del escenario político ahora manejado por Javier Milei pero para las familias del ARA San Juan, este fallo representa una nueva herida en su búsqueda de verdad y justicia: "Si fueron capaces de espiarnos y justificarlo después, no sorprende que se nieguen a revisar este fallo", concluyó Valeria Carreras.