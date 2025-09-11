Milei acorralado: convocan a la 3ra Marcha Universitaria para frenar la motosierra

Después del triste veto de Javier Milei respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, la comunidad de altos estudios se ve obligada a cumplir al pie de la letra la consigna que proclaman hace ya algunos meses "si hay veto, hay paro". Es que el último movimiento del gobierno de dejarlos sin presupuestos, no sólo degrada la institución sino todos sus trabajadores y trabajadoras.

Si bien hace sólo 24 horas, trece decanos de las universidades más importantes de la UBA tomaron postura y publicaron un video dejando claro que el presupuesto que reclaman no tiene ninguna bandería política y que es para que "nadie quede afuera", el presidente de las fuerzas del cielo no dudó en priorizar el equilibrio fiscal por sobre la comunidad universitaria.

Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Es en este contexto que se gesta a pasos agigantados la Tercera Marcha Federal. Esta es la vez número tres en la que los y los estudiantes saldrán a las calles a bregar por una mejora en la educación pública; ya lo hicieron en 2024 cuando el veto también le había tocado los talones a la ley pero que esa vez tuvo la complicidad del Congreso que todavía confiaba en el plan económico y político de La Libertad Avanza.

Ahora, el contexto es otro: con un creciente descontento social por las acusaciones a Karina Milei sobre un vergonzoso entramado de coimas de la mano de Lule Menem -principal armador libertario- y con el reciente rechazo veto a la Ley de Urgencia en Discapacidad sumado a la derrota ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires, todo parece haber cambiado.

Todo menos la percepción del gobierno de Milei sobre la situación de los trabajadores: vetó sin dudarlo mucho la Ley de Financiamiento Universitario. Lo que sigue está en manos del Congreso que debe tratar en las cámaras de Diputados y Senadores si el presupuesto estará vigente para la educación pública.

Es por eso que la comunidad universitaria prepara una gran marcha y movilización para este viernes 12 de septiembre. Y, sobre esto habló Daniel Ricci, secretario General de la Federación de las Universidades Nacionales (Fedun) con la AM 750.

Daniel Ricci

Allí no sólo ratificó que esperan que del Congreso ratifique la Ley que se sancionó por 158 votos sino también dejó claro que la lucha es junto a jubilados y a profesionales médicos del Garrahan que también atraviesan las consecuencias de la motosierra de Milei.

"Lo único que no odia es el 3 por ciento de Karina Milei. Lo único democrático que tiene es ir en contra de todos los argentinos", dijo el referente Fedun que dejó en claro que el diálogo tiene que ser no sólo con universitarios sino también debe recomponer el diálogo con la provincias.

