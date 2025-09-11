Milei acorralado: convocan a la 3ra Marcha Universitaria para frenar la motosierra

11 Septiembre de 2025 11:43
Después del triste veto de Javier Milei respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, la comunidad de altos estudios se ve obligada a cumplir al pie de la letra la consigna que proclaman hace ya algunos meses "si hay veto, hay paro". Es que el último movimiento del gobierno de dejarlos sin presupuestos, no sólo degrada la institución sino todos sus trabajadores y trabajadoras.
Si bien hace sólo 24 horas, trece decanos de las universidades más importantes de la UBA tomaron postura y publicaron un video dejando claro que el presupuesto que reclaman no tiene ninguna bandería política y que es para que "nadie quede afuera", el presidente de las fuerzas del cielo no dudó en priorizar el equilibrio fiscal por sobre la comunidad universitaria.
Es en este contexto que se gesta a pasos agigantados la Tercera Marcha Federal. Esta es la vez número tres en la que los y los estudiantes saldrán a las calles a bregar por una mejora en la educación pública; ya lo hicieron en 2024 cuando el veto también le había tocado los talones a la ley pero que esa vez tuvo la complicidad del Congreso que todavía confiaba en el plan económico y político de La Libertad Avanza.
Ahora, el contexto es otro: con un creciente descontento social por las acusaciones a Karina Milei sobre un vergonzoso entramado de coimas de la mano de Lule Menem -principal armador libertario- y con el reciente rechazo veto a la Ley de Urgencia en Discapacidad sumado a la derrota ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires, todo parece haber cambiado.
Todo menos la percepción del gobierno de Milei sobre la situación de los trabajadores: vetó sin dudarlo mucho la Ley de Financiamiento Universitario. Lo que sigue está en manos del Congreso que debe tratar en las cámaras de Diputados y Senadores si el presupuesto estará vigente para la educación pública.
Es por eso que la comunidad universitaria prepara una gran marcha y movilización para este viernes 12 de septiembre. Y, sobre esto habló Daniel Ricci, secretario General de la Federación de las Universidades Nacionales (Fedun) con la AM 750.
Allí no sólo ratificó que esperan que del Congreso ratifique la Ley que se sancionó por 158 votos sino también dejó claro que la lucha es junto a jubilados y a profesionales médicos del Garrahan que también atraviesan las consecuencias de la motosierra de Milei.
"Lo único que no odia es el 3 por ciento de Karina Milei. Lo único democrático que tiene es ir en contra de todos los argentinos", dijo el referente Fedun que dejó en claro que el diálogo tiene que ser no sólo con universitarios sino también debe recomponer el diálogo con la provincias.
Reacciones ante el veto a las universidades
- Julia Strada, Unión por la Patria. "Milei abusa de sus atribuciones: así como el Presidente gobierna con el presupuesto prorrogado por dos años consecutivos (nunca en la historia democrática ocurrió), también veta discrecionalmente. Prorrogó dos veces el presupuesto y vetó dos veces el financiamiento educativo. En la medida que no tenga presupuesto, Milei seguirá ajustando abusivamente sobre las áreas más sensibles, educación, salud, discapacidad y jubilaciones".
- Martín Lousteau, de la UCR. "Veto total a la ley de financiamiento universitario. Plata hay, pero ya sabemos que se va para lo de Karina. Ni en su peor semana el gobierno de Javier Milei tiende a hacer algo distinto. Pero ya no puede tapar el sol con la mano. Ahora a rechazar el veto en el Congreso".
- Itai Hagman, Fuerza Patria. "Bueno. Milei también vetó la Ley de Emergencia Pediatrica. Va a decir que 'no hay plata' pero no es por motivos presupuestarios, es solo por dogmatismo ideológico. Lo que le regalaron a los más ricos de los ricos bajando Bienes Personales es 33 veces más que lo que cuesta recomponer los ingresos del Garrahan y las residencias nacionales".
- Christian Castillo, del PTS. "Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Seamos cientos de miles en las calles cuando se trate en el Congreso. A prepararlo desde ahora con asambleas, tomas y paros".