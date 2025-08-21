Milei acusó al Congreso de estar "secuestrado por el kirchnerismo" y cargó contra la oposición por la Ley de Discapacidad

El presidente Javier Milei utilizó el escenario del Council de las Américas, en el Hotel Alvear de Recoleta, para redoblar su ofensiva contra el Congreso y, en particular, contra el bloque de Unión por la Patria, tras el rechazo al veto presidencial contra la Ley de Emergencia en Discapacidad. "Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso de la Nación. Nos dejaron bien en claro, una vez más, que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo, un Congreso que solo responde a sus propios intereses", sostuvo el jefe de Estado libertario en su discurso, escoltado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El mandatario, que se presentó con un tono inicial algo más medido, pronto escaló en sus críticas. "Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado nacional. Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este Gobierno", lanzó, en clara referencia a la norma que buscaba garantizar recursos adicionales para las personas con discapacidad.

La embestida de Milei no solo apuntó a la oposición, sino también a lo que definió como un aparato enquistado en la política y la administración pública. "Todos sus familiares y amigos viven desde hace años del Estado, ya sea porque son empleados públicos o porque tienen negocios ilegítimos", acusó, agregando que los integrantes de Unión por la Patria "quieren hacerle creer a la gente que los resultados llegan por arte de magia".

El presidente insistió en que cualquier gasto adicional "solo se podría financiar vía emisión monetaria", lo que a su criterio significaría "volver al sendero catastrófico de destrucción inflacionaria que tanto nos costó dejar atrás". Bajo esa lógica, volvió a señalar que el peronismo "busca romper la economía porque saben que la suya siempre va a estar", y que "al kirchnerismo no le importa arruinarle la vida a todos los argentinos de bien con tal de ir contra nuestra gestión".

Para Milei, el rechazo al veto y las trabas legislativas que enfrenta su Gobierno en los últimos meses responden a un mismo plan: "sabotear el futuro". En sus palabras: "Esto es lo que ha quedado demostrado en los últimos tres meses en el Congreso y ya ni siquiera buscan esconderlo". El mandatario también buscó justificar el contraste entre el primer año de gestión y la actualidad. "Uno podría decir que durante el 2024 la agenda legislativa fluyó y durante el 2025 está empastada, atascada", dijo.

Ley de Emergencia en Discapacidad

Y siuió: "Es muy simple, el motivo por el cual se aprobaban las cosas es porque creían que iban a salir mal; es decir, lo habilitaron porque estaban convencidos que íbamos a terminar de incendiar las ideas para que ellos pudieran perpetuarse en el poder". Finalmente, Milei reivindicó a los "83 héroes" que, según dijo, defendieron el veto contra el aumento jubilatorio y el equilibrio fiscal frente a "los degenerados fiscales". Y cerró con una reafirmación de sus banderas: "Las ideas de la libertad funcionan, aunque la oposición crea lo contrario".