Milei admitió meses "duros", redobló los ataques al periodismo y le atribuyó la crisis a los "psicópatas kirchneristas"

En un mensaje que combina reconocimiento de dificultades con una renovada ofensiva contra el periodismo, el presidente Javier Milei volvió a defender su programa económico sin anunciar cambios, aun cuando los indicadores productivos y el clima social muestran señales de deterioro. Bajo el título "PRIMERO LOS DATOS", el mandatario sostuvo en su cuenta de X que "La Argentina está mucho, mucho mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico".

El descargo de Javier Milei frente a las críticas

Sin embargo, el énfasis en la supuesta mejora convive con una admisión explícita: "Estos últimos meses fueron duros". El núcleo del discurso presidencial se apoya en una lectura selectiva de indicadores, particularmente en la evolución de la pobreza. "Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que 'todo está mal' cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años", afirmó. Pero esa interpretación contrasta con otros datos oficiales difundidos el mismo día.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la producción industrial cayó un 8,7% interanual en febrero, con desplomes superiores al 20% en sectores clave como maquinaria, automotriz y textiles. En paralelo, la construcción volvió a retroceder, con una baja mensual del 1,3%. Lejos de ser variables menores, ambos sectores son centrales en la generación de empleo. En ese marco, las encuestas reflejan una creciente preocupación social por el desempleo -que ronda el 7,5%- y por una inflación que, tras desacelerarse en 2024, volvió a estabilizarse en niveles cercanos al 3% mensual.

Frente a ese escenario, Milei volvió a elegir al periodismo como blanco. "El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos o directamente de sus jefes", escribió. La crítica no es nueva, pero sí cada vez más frecuente. En lugar de responder a los cuestionamientos con medidas o anuncios concretos, el Gobierno insiste en desacreditar a quienes señalan las dificultades del modelo económico. En esa línea, el Presidente también cuestionó la cobertura mediática negativa que realizan los canales de televisión: "Los zócalos televisivos insistan en que 'todo está mal'".

Javier Milei en Casa Rosada

Sin embargo, incluso en su propio mensaje reconoce una realidad desigual: "¿Significa esto que todos están mejor? No [...] Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos". Lejos de anticipar correcciones, Milei ratificó el rumbo económico basado en ajuste fiscal, desregulación y apertura. "El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado", afirmó. Y agregó una explicación recurrente en su narrativa: "Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas".

Karina Milei, Javier Milei y Manuel Adorni

La apelación a la "herencia" convive así con un pedido explícito a la sociedad: "Por eso pedimos paciencia". El mensaje presidencial llega en un contexto de creciente desgaste político. Diversos sondeos ubican la imagen negativa de Milei por encima del 50%, e incluso cerca del 60% en algunos casos. El malestar económico, la caída de la actividad y los conflictos en sectores sensibles como la industria, la construcción y el ámbito científico configuran un escenario cada vez más complejo. En ese marco, la estrategia oficial parece clara: sostener el rumbo, reivindicar los datos que considera favorables y confrontar con quienes cuestionan el modelo.