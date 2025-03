Milei atacó a CFK, quiso desviar el foco del acuerdo con el FMI y juró que no habrá devaluación

La reciente confirmación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares, anunciado por Luis Caputo, despertó reacciones en los mercados y, como era de esperarse, en las declaraciones del presidente Javier Milei. En una entrevista concedida a los periodistas Luis Majul y Horacio Cabak en el programa El Observador, el presidente de las fuerzas del cielo se dedicó a ensayar un discurso que, entre tecnicismos y frases hechas, intentó maquillar las implicancias del nuevo endeudamiento.

"¿De ninguna manera va a haber una devaluación?", preguntó tímidamente Majul, en su ya conocida función de lanzador de centros cómodos para el presidente. La respuesta de Milei no se hizo esperar: " Pero obviamente, si acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares ". Con esa lógica tan peculiar, Milei concluyó que "hablar del tipo de cambio es irrelevante", dijo minimizando el impacto de una explicación seria sobre la situación económica.

Javier Milei

El Jefe de Estado también aseguró que este nuevo crédito no sumaría a la deuda nacional: "No sube la deuda porque es tomar esos fondos del BCRA para pagar la deuda que tiene el tesoro con el Banco Central". Y como si eso no fuera suficiente para tranquilizar a los incrédulos, agregó que este movimiento "implica que al mejorarle el respaldo a los pesos que circulan, la moneda se fortalece". Según él, algo así nunca había ocurrido antes y, de paso, prometió que " la deuda va a bajar después de esto porque vamos a poder cancelar más deuda todavía".

Eso sí, cuando llegó el momento de los detalles del acuerdo, Milei se refugió en el siempre útil paraguas de la confidencialidad: "Había cuestiones de confidencialidad que obligaban a mantener bajo reserva los detalles". Pero no todo fue misterio. Según sus palabras, "anoche Kristalina Georgieva le dio el okey a 'Toto' Caputo" para dar a conocer el monto. Así que, al menos, los 20 mil millones ya tienen un supuesto aval.

Cristina Fernández como chivo expiatorio

Milei fue levantando temperatura a medida que la entrevista avanzaba y, como el tema del acuerdo con el FMI lo tenía acorralado decidió redirigir las miradas hacia Cristina Fernández de Kirchner quien le había dedicado un tweet cuestionando la toma de deuda.

Parece ser, que Milei corrió despavorido a charlar con sus periodistas favoritos y no tuvo reparo en acusar a CFK no solo de ser responsable de las recientes manifestaciones en las calles, sino también de intentar un supuesto golpe institucional.

"Hay que tener claro cómo ocurrió todo esto, no es solamente economía... Acá hubo un intento de golpe en lo institucional, político, en la calle y en el mercado", afirmó con tono alarmista el líder de las fuerzas del cielo.

Muy fiel a su estilo, el presidente no escatimó en adjetivos para referirse a la exmandataria. Según él: "'Che Cristina' está nerviosa porque Casación le negó el recurso y ella ya sabe que va a ir presa. Este es el dato... la señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa . Consecuentemente hace lo que se llama quemar las naves", expresó digno de un thriller judicial.

Cristina Fernández de Kirchner

Además, Milei aseguró que las protestas recientes fueron financiadas por " intendentes bonaerenses afines al kirchnerismo ". Para él, estas acciones formaron parte del supuesto intento de golpe: "Lo trataron de hacer por la vía institucional, por la violencia, apropiándose de las calles y luego a través del mercado", dijo como combo explosivo que convenientemente desvió el foco del acuerdo con el FMI.

Pero... ¡puede haber más! Milei vinculó los "nervios" del kirchnerismo con una supuesta certeza sobre el éxito futuro de su gobierno: "Saben que La Libertad Avanza va a ganar las elecciones y porque tienen claro que si este gobierno sale bien, ellos no vuelven más", dijo con voz gruesa.

Patricia Bullrich

El tema electoral, piedra basal para determinar si la cosa sale bien o sale mal, también tuvo su momento en la charla. Ante las especulaciones sobre posibles candidaturas dentro de su espacio político, Javier Milei prefirió esquivar responsabilidades: "¿(Manuel) Adorni candidato? Hay que preguntar en la oficina de al lado mío, bastante tengo con la gestión y la batalla cultural". Aunque no pudo resistirse a lanzar un guiño sobre Patricia Bullrich: "Me encantaría porque arrasaría". Sobre su esotérica hermana Karina Milei fue más tajante: "Lo dudo".