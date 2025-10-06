Milei se atribuyó la detención de Cristina Kirchner y fue denunciado penalmente por abuso de autoridad

El presidente Javier Milei quedó envuelto en una nueva polémica política y judicial tras afirmar públicamente que fue él quien decidió la detención de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner. La frase, pronunciada durante una entrevista con el periodista Luis Majul en el programa La Cornisa (LN+), provocó un sismo institucional y derivó en dos denuncias penales contra el jefe de Estado por abuso de autoridad y violación de la división de poderes.

Todo ocurrió el domingo por la noche, cuando Milei, consultado por los escándalos que rodean a su aliado José Luis Espert, aprovechó para defenderlo y lanzar una nueva embestida contra sus adversarios políticos. "Yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert", aseguró el mandatario, calificando la renuncia del diputado libertario a su candidatura como "un gesto noble". Sin embargo, el momento más explosivo de la entrevista llegó minutos después, cuando Milei afirmó con total naturalidad: "Le puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa".

La declaración, que aludía a la condena contra Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, generó sorpresa incluso en el propio Majul. El presidente intentó matizar sus palabras, aunque sin lograr coherencia: "Te puedo asegurar que, si yo fuera sucio y me hubiera metido con la Justicia, no estaría padeciendo esto", agregó. La contradicción fue inmediata y evidente: mientras proclamaba no interferir en el Poder Judicial, Milei se atribuía la decisión política de encarcelar a su principal opositora. Las consecuencias judiciales no tardaron en llegar. El abogado Gregorio Dalbón, defensor histórico de Cristina Fernández de Kirchner, lo denunció.

Las denuncias penales por abuso de autoridad y violación de la división de poderes.

Asó lo anunció en su cuenta personal de X: "Presenté denuncia penal contra el presidente Javier Gerardo Milei por el delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 248 del Código Penal". En el escrito, Dalbón acusa al presidente de violar los artículos 1° y 109 de la Constitución Nacional, que consagran la división de poderes y prohíben expresamente al Ejecutivo "ejercer funciones judiciales ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes". "Esta confesión deja expuesta explícitamente la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Es una barbaridad que en la Argentina no solo se perpetre la persecución política, sino que el Presidente decida a quién meter preso o proscribir por encima de las garantías constitucionales", señala la denuncia.

Las denuncias penales por abuso de autoridad y violación de la división de poderes.

Además, Dalbón pidió la nulidad absoluta del fallo condenatorio contra la ex presidenta en la causa Vialidad Nacional, al considerar que las declaraciones de Milei prueban la falta de independencia judicial y el quebrantamiento del debido proceso. A la presentación de Dalbón se sumó la abogada Valeria Carreras, quien también radicó una denuncia por abuso de autoridad ante la Justicia Federal. "Lo que digo lo hago Anoche denuncié a Milei por la confesión de intromisión en el poder judicial", anunció la letrada, también en su cuenta de X.

En su texto, Carreras subraya que las palabras del mandatario constituyen un acto institucional y no una mera opinión personal: "Toda declaración del Presidente reviste carácter oficial. La expresión 'tomé la decisión de que vaya presa' presupone un acto de autoridad ilegal, ya que la atribución de disponer detenciones corresponde exclusivamente a los jueces". La letrada advirtió además que el reconocimiento de esa supuesta decisión "representa un claro ejercicio abusivo del poder y un desvío funcional que pone en crisis el diseño constitucional de frenos y contrapesos".

Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón

Mientras las denuncias avanzan, desde la Casa Rosada intentan bajar el tono del escándalo. Voceros presidenciales señalaron en off que Milei "no habló en términos literales" y que "su frase fue malinterpretada", aunque evitaron desmentirla abiertamente. La controversia se da, además, en un contexto político explosivo: el Gobierno enfrenta la crisis por la renuncia de Espert en Buenos Aires, el escándalo del "narco-gate" vinculado a Federico "Fred" Machado y el desorden electoral que podría derivar en una reimpresión de boletas millonaria. En medio de ese panorama, las palabras del presidente volvieron a poner en duda su comprensión de los límites institucionales. Con casi dos años de gestión, Milei ya acumula múltiples acusaciones por autoritarismo, desprecio por la división de poderes y ataques a la prensa.