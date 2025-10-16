Milei busca la foto con la Sub-20 en Chile mientras desfinancia a las Selecciones y le da la espalda a la iniciativa 2030 de la Conmebol

En una nueva muestra de contradicción política, el presidente Javier Milei, quien intentó desfinanciar a las Selecciones Nacionales, instalar en los clubes del fútbol argentino las famosas Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y enfrenta un conflicto abierto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), busca ahora asistir a la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos. Según confirmó el portal Doble Amarilla, desde la Casa Rosada se comunicaron con el protocolo de la FIFA y solicitaron servicio de seguridad a los carabineros chilenos, en lo que parece un intento de reposicionamiento mediático a pocas semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El seleccionado sub 20 jugará la final ante Marruecos

Pese a su interés en presenciar el partido, el mandatario deberá compartir palco con dos figuras con las que mantiene una más que tensa relación: Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y el jefe de Estado chileno, Gabriel Boric. La imagen contrasta con su política hacia el fútbol argentino: Milei intentó eliminar el histórico Decreto 1212 -clave para el financiamiento de las juveniles- y quitar el beneficio impositivo al sponsoreo de la Selección Argentina.

En 2024, con el Decreto 939, el propio Milei buscó también elevar la carga tributaria a los clubes, decisión que la Justicia frenó en seco. En agosto de este año, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6 falló a favor de la AFA y ordenó al Ejecutivo restituir la alícuota original del 7,5%, luego de que el Gobierno pretendiera subirla al 18,5%. La Sala 3 de la Cámara Contencioso y Administrativo Federal ratificó la improcedencia del reclamo oficial.

En ese sentido, remarcó que "los quejosos en su presentación conjunta no han invocado fundamento apto ni suficiente para modificar el efecto devolutivo establecido en autos". En su resolución, la Cámara dispuso mantener en vigencia el régimen especial creado por el Decreto 510/2023, preservando así la estructura de aportes a la seguridad social del fútbol argentino. En paralelo, mientras intenta mostrarse cercano al deporte nacional, Milei profundizó su distancia con la dirigencia regional.

Chiqui Tapia junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Tras haberle dado la espalda a la iniciativa 2030 de la Conmebol -que proyecta un Mundial en tres continentes con sedes en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay-, el presidente no asistió a la cumbre del 23 de septiembre en Nueva York. Pese a haber confirmado su presencia, ni él ni el canciller Gerardo Werthein participaron del encuentro "histórico para el fútbol sudamericano", que contó con los presidentes de Uruguay y Paraguay, Yamandú Orsi y Santiago Peña, además de Gianni Infantino (FIFA) y Alejandro Domínguez (Conmebol).

El único representante argentino fue Claudio Tapia, quien expresó tras la reunión: "Tuve el honor de ser parte de la cumbre de la FIFA, organizada por Gianni Infantino, con el objetivo de empezar a organizar lo que será el Mundial 2030. Realmente un placer haber representado a nuestro país en esta reunión tan importante". Pero el intento de Milei de mostrarse cercano al fútbol no termina allí. En Nueva York, el presidente buscó una foto con Lionel Messi, figura de Inter Miami, en un gesto interpretado como electoral. Según Doble Amarilla, su hermana Karina Milei, Daniel Scioli y Gerardo Werthein llevaban veinte días intentando concretar el encuentro.

Sin embargo, el astro argentino declinó la propuesta. Fuentes cercanas al jugador explicaron que Messi "siempre busca estar ajeno de cualquier cuestión política" y que, dada la proximidad de las elecciones, una foto con el mandatario habría implicado "un aprovechamiento de esa imagen". La negativa del capitán de la Selección dejó en evidencia la incomodidad del mundo del fútbol frente a un gobierno que oscila entre el oportunismo mediático y el desdén institucional.

Javier Milei

Milei, que intentó recortar los fondos que sostienen a las juveniles y deslegitimó públicamente a la AFA, ahora busca capitalizar el fervor deportivo que él mismo puso en riesgo. En la final del Mundial Sub-20, Javier Milei intentará ocupar un lugar en la tribuna junto a algunos de sus "enemigos", con la mirada puesta en las elecciones.