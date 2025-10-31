Milei busca gobernabilidad y consiguió su foto: la reunión con los gobernadores y las internas de su gabinete

Javier Milei eligió la escenografía antes que el consenso. En el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, el Presidente se sentó al centro de una larga mesa, flanqueado por sus ministros, su hermana y secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, frente a veinte gobernadores convocados para dar una imagen de gobernabilidad. La postal fue prolija y planificada: una "foto de poder" que buscó recomponer el vínculo con las provincias, tensionado durante meses por los feroces recortes, la falta de diálogo y la interna libertaria que carcome al propio gabinete.

Reunión con 20 gobernadores y exclusiones políticas en la Casa Rosada

El encuentro, que duró dos horas y media, tuvo un temario ambicioso: Presupuesto 2026, reforma laboral, reforma tributaria y hasta una modificación del Código Penal. Sin embargo, más que una instancia de debate federal, la cumbre fue una muestra de alineamiento político tras la victoria de La Libertad Avanza en las legislativas. La consigna implícita era clara: el que se sienta a la mesa, acepta las reglas del juego. "Es la voluntad del Presidente trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias", dijo el vocero Manuel Adorni al cierre del encuentro, en una conferencia sin preguntas.

En su relato, el gobierno buscó transmitir la idea de un Milei abierto al diálogo, aunque la lista de invitados reveló lo contrario. No hubo convocatoria para los mandatarios peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) ni Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Francos lo había justificado horas antes del encuentro llevado a cabo en la Rosada: "No vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina". La frase, sin embargo, dejó expuesta la lógica del encuentro: los gobernadores fueron convocados no para discutir, sino para avalar.

Entre los presentes estuvieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), entre otros. De ellos dependerá el futuro parlamentario de las reformas que Milei pretende aprobar antes de fin de año. El Presidente necesita tejer acuerdos rápidos: el nuevo mapa legislativo lo deja con apenas 18 senadores propios y la obligación de cazar "votos de oro" en la Cámara alta.

A partir del 10 de diciembre, el oficialismo sumará algunas bancas, pero seguirá lejos del quórum de 37. La estrategia libertaria pasa por seducir a los radicales y a los miembros del bloque Provincias Unidas, una liga de gobernadores debilitada por las derrotas en Córdoba y Santa Fe. "No se trata de convencer a todos, sino de asegurar los justos para no volver a perder en el recinto", admiten en la Rosada. Por eso, la reunión fue menos un ejercicio de federalismo que un casting de aliados potenciales. Milei sabe que necesita socios, pero también que las condiciones las pone él.

Mientras tanto, puertas adentro del Gobierno se libra otra batalla: la interna que enfrenta a Santiago Caputo, Karina Milei y Guillermo Francos, quien abandonó la sede del gobierno con cara de pocos amigos, con Martín Menem como aliado táctico. Según versiones filtradas, Caputo -molesto por no haber sido consultado sobre la convocatoria- prepara una contraofensiva política para quedarse con el Ministerio del Interior y ampliar su control sobre la relación con los gobernadores.

En ese esquema, Adorni podría ascender a la Jefatura de Gabinete como compensación para Karina, considerada "intocable" por el Presidente. "Santiago va por todo", admiten incluso desde el karinismo, donde temen que el joven asesor concentre demasiado poder. En ese reparto en tensión, los Menem buscan mantener el manejo del Congreso y el armado territorial de La Libertad Avanza, mientras Francos resiste para no perder su lugar en la mesa chica. La reunión con los gobernadores funcionó, entonces, como una puesta en escena múltiple: hacia afuera, una imagen de institucionalidad y fortaleza.

Sin embargo, hacia adentro, un intento de ordenar la interna y demostrar que el Presidente sigue en control. Adorni lo sintetizó en su conferencia: "La ley de Presupuesto 2026 garantiza el equilibrio fiscal. Sin equilibrio fiscal y sin un Estado eficiente la iniciativa privada se asfixia". Luego, adelantó que el "primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y el Código Penal", y aseguró que los cambios buscan "eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares".

En el salón, los gobernadores escuchaban más que hablaban. La escena era casi simbólica: de un lado, el gabinete libertario en bloque; del otro, los mandatarios provinciales que necesitan recursos y prefieren evitar un enfrentamiento directo con el Ejecutivo. "No van a hacer miles de kilómetros para no hablar", ironizaban en la Rosada. Pero lo cierto es que hablaron poco, y aplaudieron mucho. Milei cerró el encuentro con una frase que resume su estilo: "El que las hace, las paga". Fue en referencia al endurecimiento penal que el Gobierno busca imponer como parte de su plan de "modernización del Estado".