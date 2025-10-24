Milei y Caputo se reúnen con JP Morgan mientras el Financial Times advierte sobre el acuerdo: "Imperialismo financiero"

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirán esta tarde con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, en un hotel céntrico de Buenos Aires. Este encuentro, que se enmarca dentro de una cumbre financiera internacional, tiene como eje central la búsqueda de apoyo económico para sostener la gobernabilidad del país y evitar un colapso financiero en el corto plazo.

La reunión llega en un momento crítico para la administración libertaria de Milei, que enfrenta una fuerte presión cambiaria y un panorama electoral incierto. En este contexto, el gobierno busca reforzar el swap por USD 20 mil millones ya acordado con el Tesoro de Estados Unidos, una medida que podría ser clave para evitar una crisis económica inmediata.

La visita de Dimon, quien lidera JP Morgan durante más de dos décadas y es una figura influyente en el mundo financiero global, simboliza el alineamiento estratégico entre Argentina y Estados Unidos: Dimon respaldó públicamente la política económica de Milei y su alianza con el presidente estadounidense Donald Trump. Para Dimon, confía en que el gobierno tiene el potencial de convertirse en un proveedor seguro en sectores clave como los minerales críticos y la energía.

Sin embargo, este alineamiento con Washington no está exento de críticas. El medio británico Financial Times señala que la intervención financiera estadounidense en Argentina responde más a intereses geopolíticos que a un genuino apoyo económico.

Según su análisis, el paquete financiero busca contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina y asegurar el acceso estadounidense a recursos estratégicos. Esta postura fue calificada en pocas pero certeras palabras: "imperialismo financiero".

Así y a pesar del optimismo oficialista, los mercados siguen anticipando caídas en el valor del peso argentino y mantienen reservas sobre la capacidad del gobierno para evitar un incumplimiento financiero; incluso ya se habla del acrónimo "MADA" —Make Argentina Default Again— como una advertencia sobre los riesgos en esta estrategia .

Pero el trasfondo geopolítico también revela un cambio en la forma en que Estados Unidos utiliza su poder financiero. Según la interpretación de Financial Times, durante décadas, la hegemonía estadounidense se basó en la primacía del dólar como moneda de reserva mundial. Sin embargo, bajo la administración Trump y ahora con su influencia indirecta en gobiernos aliados como el de Milei, esta estrategia evoluciona hacia una combinación de sanciones económicas y politización de las líneas swap del dólar.

Y para el paquete para Argentina se ve clarita esta jugada porque se distingue por utilizar el Exchange Stabilization Fund del Tesoro estadounidense, una herramienta que prioriza intereses políticos antes que criterios macroeconómicos tradicionales. Por eso, según Financial Times, otros países podrían mostrarse más reacios a depender de la ayuda estadounidense ante las posibles contrapartidas políticas exigidas por Washington. Este escenario podría acelerar la búsqueda de alternativas al dólar, como el oro o sistemas financieros regionales menos dependientes de Estados Unidos.

"Los inversores apuestan a que Argentina devaluará el peso a pesar del esfuerzo de rescate de 40.000 millones de dólares de Estados Unidos"

Mientras Javier Milei busca consolidar su gobierno mediante alianzas estratégicas con Estados Unidos y actores clave como JP Morgan, las críticas sobre el costo político y económico de esta dependencia no cesan... y ahora todo el mundo lo ve.