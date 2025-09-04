Milei cerró la campaña en Moreno con fuertes críticas al kirchnerismo y un llamado a votar contra el "fraude"

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, rodeado de un reducido grupo de militantes libertarios, donde denunció "injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días", defendió a su hermana Karina y sostuvo que el oficialismo está en "empate técnico" con el peronismo en la antesala de las elecciones que se llevarán a cabo este domingo en la provincia de Buenos Aires.

INGRESO EN PRIMERA PERSONA.

VLLC! pic.twitter.com/0992mvzv25 — Javier Milei (@JMilei) September 4, 2025

En el modesto Club Villa Ángela, del barrio Villa Trujui, el mandatario acusó a sus adversarios de desplegar "campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores", y aseguró que el kirchnerismo llegó incluso a recurrir a la "intimidación física". "Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal (Alberto) Nisman. Se metieron con mi hermana", lanzó Milei, aunque evitó mencionar los escándalos que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a la secretaria General de la Presidencia de la Nación y a los hermanos Menem.

Pese a esto, en un discurso marcado por el tono desafiante que acostumbra, advirtió: "¿No tomaron nota que me agrando en la adversidad? Hasta el 26 de octubre le pueden sumar niveles de dificultad y las vamos a pasar igual". El Presidente también volvió a cargar contra el PJ al advertir: "Están dispuestos a hacer fraude y tenemos que luchar contra eso a capa y espada. Lo que está en juego es cortar este ciclo vicioso de miseria y extorsión".

En esa línea, pidió a su electorado que no se ausente de las urnas el domingo: "Si querés terminar con el kirchnerismo; cambiar la provincia en serio; terminar con los ñoquis, con los parásitos, con los chorros, este domingo, andá a votar. En definitiva, nadie te va a salvar de su voracidad fiscal más que tu voto". El acto se desarrolló en medio de incidentes entre militantes de LLA y manifestantes opositores, que dejaron como saldo un periodista herido.

A pesar de la tensión, Milei insistió en que "la única alternativa con la fuerza para derrotar" al kirchnerismo "es La Libertad Avanza" y prometió: "El domingo les vamos a pintar la provincia de violeta". Del cierre participaron Karina Milei, gran parte del gabinete y candidatos nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, además de dirigentes bonaerenses de peso y otros aspirantes menos conocidos.

En la Casa Rosada reconocen que el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires es muy ajustado. Algunas encuestas difundidas en los últimos días, prevé que LLA se ubica apenas entre dos y cinco puntos por debajo del peronismo, lo que alienta al oficialismo a interpretar cualquier diferencia mínima como un triunfo político de cara a octubre. Por esta razón, Milei cerró su discurso con un mensaje directo a sus votantes: "Imagínense cómo deben estar las cosas en este momento en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho los tres tipos de operaciones todas juntas: trataron de acusarnos de chorros y fueron contra nuestras vidas humanas; y además se metieron con mi hermana. ¡Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta!".