Milei en Moreno: piedras preparadas, 100 hombres encapuchados y la frase "Si quieren venir, que vengan"

Los videos que se filman en Moreno pero que se difunden por las redes sociales dan miedo: a pocas horas de que el empiece el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, se ve cómo ingresan de 80 a 100 hombres encapuchados al club Villa Ángela desde donde hablará nada más y nada menos que el presidente Javier Milei.

La escena no puede ser más dantesca: las vallas manejadas por personal de seguridad se abren y, desfilan por la tierra del club de barrio decenas y decenas de varones con las caras tapadas. Capuchas, bufandas y barbijos apenas dejan ver la fisonomía de las personas que no paran de ingresar sin siquiera ser requisados.

Javier Milei

Las cámaras de televisión de C5N que transmiten desde el lugar lograron captar la impactante imagen. Es en ese mismo momento cuando el periodista le pregunta a un vecino si conoce a todas esas personas; el entrevistado no sólo dice que "no los conoce" sino que admite que todas esa muchachada ni siquiera vive en Moreno.

Al mismo tiempo, a 44 kilómetros de Moreno, en Casa Rosada, el discurso es virulento: " Si quieren venir, que vengan ", expresa una voz de alto mando del gobierno de las fuerzas del cielo. La frase históricamente recordada por haber salido de la boca del genocida Leopoldo Fortunato Galtieri durante la Guerra de Malvinas, no hace más que reflejar que cuando bajen las horas en la ciudad bonaerense, los riesgos son varios.

Es que desde hace más de 24 horas, el mismísimo presidente Milei habló de un "atentado" en su contra e incriminó directamente "al kirchnerismo": "Estamos en un momento bisagra. Y obviamente el kirchnerismo y sus aliados están básicamente aplicando la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves, es a todo o nada", dijo y en la misma línea advirtió: "Implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso de la Nación, hacer manifestaciones violentas en las calles, o intentar matarme o, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración para tratar de desprestigiarme".

El contexto político está muy caldeado: desde la filtración de audios que complicaron a Diego Spagnuolo, ex abogado de Milei y ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el espacio de La Libertad Avanza es echado de los lugares a los que va... Sucedió en Lomas de Zamora en provincia de Buenos Aires pero también pasó en la provincia de Corrientes donde Karina Milei y Martín Menem tuvieron que huir despavoridos frente a la furia de decenas de madres de personas con discapacidad que se manifestaron en contra de la presencia de los libertarios en su territorio.

Club Atlético Villa Ángela

En otro video que se volvió rápidamente viral, se oye cómo un vecino morenense advierte sobre la presencia de "sacos de piedras" con la orden de "tarárselas al presidente": " Está muy mal lo que hacen ", dice el señor con tono de preocupación.

No es menor aclarar que quien organiza el acto de Milei en Moreno es el conocido -y por pocos querido- "Nene" Vera, un defensor acérrimo del peronismo que fue expulsado de esa fuerza y se pasó a las filas libertarias. Según trascendió, fue el responsable de vender pollo en mal estado a las escuelas del lugar.

Mariel Fernández

A pocas horas de que empiece el acto libertario, Vera reconoció: "Nosotros no percibimos en Moreno un clima de violencia u hostil, porque si no no lo traeríamos al presidente". Es este el discurso que se cae a pedazos tras la entrada de las 100 personas encapuchadas al acto que organiza en un predio en el que ya se advirtió, no cuenta con un terreno suficientemente preparado para alojar al centenar de personas que se espera que concurran para escuchar el relato presidencial.

Quienes advierten desde muy temprano sobre la peligrosidad de asistir al acto de Javier Milei fueron Mariel Fernández, intendenta de Moreno y el mismísimo gobernador bonaerense Axel Kicillof que no titubeó al responsabilizar al gobierno libertario por cualquier hecho de violencia que pudiera producirse: "Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente".