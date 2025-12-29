Milei confirmó su visita al Reino Unido: priorizará relaciones comerciales aunque implique "riesgos geopolíticos"

Increíblemente, Javier Milei anunció que planea realizar una visita histórica al Reino Unido entre los meses de abril y mayo. Este viaje lo convertirá en el primer mandatario argentino en pisar suelo británico desde que Carlos Menem lo hiciera en 1998. Este movimiento, aunque no sorprende, indigna por la fascinación que el presidente anarcocapitalista tiene con el imperio inglés.

En una entrevista con el diario The Telegraph, Milei aseguró que el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas es "innegociable". "Nunca renunciaremos a nuestra reivindicación de soberanía sobre las Malvinas", afirmó categóricamente.

La Reina Isabel y Carlos Menem

Sin embargo, su postura parece estar teñida de pragmatismo económico, ya que también destacó su intención de " mejorar el comercio, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos ".

El presidente de las fuerzas del cielo que en otras oportunidades proclamó a los cuatro vientos su admiración por Margaret Thatcher, también dejó en claro que su enfoque será exclusivamente diplomático, evitando cualquier confrontación directa. "Imaginate que tuviera que privarme del placer de escuchar a los Beatles y los Rolling Stones. Eso supondría un importante empeoramiento de mi vida", comentó trivializando un conflicto que marcó profundamente a cientos de miles de familias trabajadoras argentinas que perdieron a sus hijos en una guerra desigual.

Milei es un rockstar frustrado

La visita se produce en un momento delicado, ya que las negociaciones para levantar la prohibición británica sobre la venta de armas están en curso, una contradicción frente a su retórica soberanista. Además, Milei no descartó reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmando: "Sí, ¿por qué no?". También expresó entusiasmo por encontrarse con Nigel Farage, uno de los arquitectos del Brexit, que pone en evidencia el acercamiento del mandatario con los sectores conservadores británicos.

En paralelo, Milei no ocultó su admiración por Donald Trump y su visión geopolítica. "Es alguien que tiene muy claro que el enemigo es el socialismo . El debate de hoy no trata sobre la globalización, sino sobre geopolítica", declaró. Según el mandatario argentino, Estados Unidos debe consolidar su influencia sobre América Latina como respuesta a bloques liderados por China y Rusia.

Donald Trump y Javier Milei

En este marco, celebró indirectamente las políticas estadounidenses hacia Venezuela al señalar que "el mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano" y calificó a Nicolás Maduro como un dirigente que ha "infectado a todo el continente", exclamó dejando en claro que no tiene ni siquiera una contradicción con la posible intervención militar estadounidense en territorio caribeño.

El fanático de Thatcher, los Beatles y los Rolling Stones está -nuevamente- acelerando en la curva. Esta vez, Javier Milei relegará la soberanía económica y armamentística argentina bajo el mando del Reino Unido, ese país nefasto que se llevó puesto al país.