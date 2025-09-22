Werthein salió a desmentir a Milei y aseguró que no hay ningún préstamo por US$ 30.000 por parte de Estados Unidos

El canciller Gerardo Werthein desmintió la información que dieron por válida en la gestión nacional en relación a un préstamo de US$ 30.000 millones por parte del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU), el cual se negociaría durante el viaje que esta tarde comienza el presidente Javier Milei para ir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y reunirse con su par estadounidense, Donald Trump, y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

"Ha habido muchas especulaciones. Se ha hablado de un préstamo de US$ 30.000 millones. Eso es absolutamente equivocado, falso", señaló Werthein en declaraciones a Radio Mitre, brindadas durante la mañana de este lunes. "No han comenzado negociaciones", especificó el funcionario, quien desmintió la especulación que desde el Gobierno nacional habían dado por válida desde ayer.

Werthein además aclaró que con el Tesoro de EE.UU., en caso de haber comenzado las negociaciones, "se toman ciertos parámetros" que hasta el momento no se han tomado. "Entonces no hay ni nunca hubo un acuerdo y una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura", reafirmó el canciller, en diálogo con el conductor y periodista Eduardo Feinmann.

La confirmación del funcionario fue una desmentida, al mismo tiempo, al rumor que desde el domingo soltaron para apaciguar al mercado de cambios de este lunes. Lo cierto es que esto tampoco quiere decir que no exista ese chance del préstamo, ya que el mismísimo titular del Tesoro Estadounidense, Scott Bessent, la reconoció en un reciente posteo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y su publicación en apoyo de Argentina.

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa", reconoció Bessent. "Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro", añadió.

Lo cierto es que, más allá de las especulaciones y confirmaciones antes de tiempo del monto del préstamo, el hecho expone la necesidad manifiesta de la gestión libertaria de dólares. La carta de pedírsela a una potencia extranjera, sin discutirla siquiera con el Poder Legislativo, es una muestra más de la desesperación con la que se mueve Javier Milei desde el 7 de septiembre.