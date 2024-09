Milei cuestionó a Villarruel y se autoproclamó "el máximo defensor de las ideas de la libertad en el mundo"

El presidente de la Nación, Javier Milei, negó la importancia de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, en relación a la conformación de una nueva Corte Suprema de Justicia y aprovechó para ubicarla en su lugar. Además, cuestionó al senador formoseño Francisco Paoltroni, por haber utilizado la lista de La Libertad Avanza (LLA) para llegar a un cargo, y también apuntó contra la diputada nacional mendocina Lourdes Arrieta, a quien acusó de tener actitudes inaceptables.

"Cuando elegí a Villarruel como compañera de fórmula, elegí una profesional de fuste, no elegí un decorado", aseguró el mandatario frente a La Cornisa en LN+. A su vez, opinó que ella "tiene su propia agenda y no tiene nada de malo" y que "no debe renunciar a ninguna de las causas en las que cree". Por otro lado, reconoció que "no tendría problema en volver a elegir a Victoria como vice", pero resaltó que "hay que ver si ella quiere, porque el tango se baila de a dos".

Al mismo tiempo aprovechó para bajarle el precio en relación a la definición de una nueva conformación del máximo organismo del Poder Judicial de la Nación. "Victoria no vota con respecto al juez de la Corte, ella da una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante sobre la selección de un juez de la Corte", señaló. "Ella tiene su propia opinión y en términos políticos no es trascendente porque no vota", remarcó.

Francisco Paoltroni se abrió de LLA e hizo un monobloque en el Senado de la Nación.

Respecto a Paoltroni aseguró que "mostró una actitud no en línea con la función a la que llegó", pero que "la diferencia con Villarruel es que él tiene una responsabilidad distinta". También lo expuso en el sentido de que fue gracias a los votos que recibió en las elecciones que logró el espacio que tiene ahora. "No hubiese tenido una banca si no estaba en una boleta conmigo", explicó.

"Lourdes Arrieta fue expulsada por hacer denuncias falsas contra sus propios compañeros, lo que es inaceptable", rechazó en relación a la diputada que quedó en el centro de la escena tras sus peleas con Martín Menem y sus reflexiones tras ir a visitar a los genocidas de la última dictadura militar que están detenidos en el penal de Ezeiza.

Sus travesías presidenciales

"Les revienta tanto mi performance en el exterior, que algunos políticos quieren impedir que viaje", lanzó Milei en relación a la exposición de los altísimos costos que tienen sus salidas al exterior. "He estado con los empresarios más importantes del mundo", interpuso el presidente. Pero su defensa se enturbió enseguida cuando comenzó con los típicos agravios e insultos a los que ya acostumbró a las y los argentinos.

Karina Milei y Santiago Caputo, parte del triángulo que forman junto a Javier Milei, según el presidente.

"Entiendo la agenda liliputiense de políticos argentinos intrascendentes, ratas invisibles que jamás van a poder aspirar a eso", insultó. "Les duele que hoy yo sea uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra. Donald Trump y el otro soy yo", soltó, comparándose con el ex presidente de la potencia más grande de occidente. "¿Qué visión puede tener una rata respecto de un gigante? Soy considerado el máximo defensor de las ideas de la libertad en el mundo", celebró.

Fondos de la SIDE y Santiago Caputo

"Si a mí me pasa algo, o si le pasa algo al país en materia de atentados, es culpa de los que están en la bicameral y de los que voltearon el DNU", acusó Milei, en relación a la votación que no le adjudicó los 100 mil millones de pesos a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). "Vamos a insistir en los fondos, porque no podemos dejar ese área descubierta", añadió.

"Soy amigo de Santiago y lo considero es parte del triángulo de hierro", reveló respecto a Caputo, y sobre la forma geométrica que junto a su hermana Karina Milei y él forman. "Lo están utilizando para crear la figura del monje negro, que la gente no se coma el amague", indicó. "Como no tienen las agallas de enfrentarme de manera directa, golpean sobre Caputo o sobre mi hermana", afirmó.

Javier Milei aseguró estar haciendo "el mejor gobierno de la historia argentina".

"El mejor gobierno de la historia"

La autoproclamación de Milei se anidó en la consigna siempre presente acerca de que de seguir el peronismo en el poder, el país se hubiera "convertido en Venezuela". "Parece que la gente se olvida de dónde salimos", recordó, justo antes de señalar que "el verdadero ajuste lo pagó la política" y de reconocer que "hay un problema de sobrante monetaria" y que todavía no se pudo "abrir el cepo".

"Todo el mundo hablaba de que había que eliminar a los intermediarios de la pobreza, lo hicimos nosotros. Entre la AUH y la Tarjeta Alimentar, que cubrían el 49 por ciento de la canasta básica cuando se fue el kirchnerismo, cubre el 90. Dimos asistencia a la clase media pagando la mitad de las cuotas de las familias con problemas", describió respecto a la gestión social.

Al mismo tiempo, insistió con que "las jubilaciones, durante el gobierno de Alberto Fernández, cayeron un 40 por ciento y ahora están 5 arriba", por lo que este sector recuperó "poder adquisitivo [en dólares]". También adelantó que ya se compraron las vacunas contra el dengue para la inmunización correspondiente el año que viene.