Milei se lava las manos y responsabiliza a la oposición por las coimas en ANDIS: "No me importa el daño que quieran hacer"

En medio de la creciente indignación por las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei reapareció públicamente este lunes 25 de agosto en un evento empresarial, pero lejos de dar explicaciones sobre el escándalo que sacude a su gobierno, optó por esquivar el tema y atribuir la causa a una supuesta "operación política".

La escena tuvo lugar en la inauguración de la nueva sede de Corporación América, donde Milei se mostró cómodo y agradecido con sus antiguos empleadores, pero guardó un silencio absoluto sobre las acusaciones que involucran a su gestión: "Es un placer estar acá. Me siento como en casa. Quiero agradecer a Corporación América, a Eduardo Eurnekian y a su equipo de trabajo", expresó el mandatario en tono afable, mientras el país esperaba respuestas sobre las graves denuncias de corrupción que han puesto en jaque a su administración.

Milei desde la nueva sede de Corporación América

Lejos de abordar el tema que acapara titulares y genera bronca social, Milei dedicó sus palabras a elogiar su paso por la empresa privada: "Mi experiencia aquí fue fundamental para mi amor por el sector privado".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su actitud frente al escándalo... Milei optó por minimizar las denuncias y redirigir la atención hacia la oposición: " No me importa el daño que quieran hacer hasta el 7 de septiembre ", dijo el presidente, en alusión directa a las elecciones que se aproximan y sugiriendo que las acusaciones son parte de una estrategia política para perjudicarlo.

A su lado, su hermana y principal asesora, Karina Milei, permaneció en silencio durante todo el evento. Su actitud impasible, lejos de transmitir tranquilidad, generó más dudas sobre el manejo interno de una crisis que afecta directamente a uno de los organismos más sensibles del gobierno: una agencia destinada a garantizar derechos y asistencia a personas con discapacidad.

La inauguración de la sede de Corporación América, lejos de ser un espacio para aclarar dudas o asumir compromisos con la transparencia, se convirtió en una plataforma para que Milei reforzara sus vínculos con el sector privado y evadiera cualquier responsabilidad sobre las denuncias. Hugo Eurnekian, hijo del empresario Eduardo Eurnekian, lo presentó con palabras cálidas: "En esta casa Javier es muy querido, todos lo recordamos como compañero de trabajo. El afecto que sentimos por vos hace que para nosotros esta sea tu casa".

Javier y Karina Milei

La inauguración terminó sin sorpresas ni anuncios relevantes sobre el escándalo. El mandatario se retiró del evento dejando más preguntas que respuestas, mientras Karina Milei continuaba siendo el rostro del silencio. La indignación crece entre los argentinos que ven cómo un tema tan grave como las coimas en un organismo público es tratado con desdén por quienes deberían dar explicaciones.