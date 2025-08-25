Pettovello, Mondino y Javier "desentendido de todo": los nuevos audios de Spagnuolo que complican al Gobierno

Los nuevos audios filtrados por el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo que se hicieron públicos este lunes en Argenzuela por Radio 10 aportaron nueva evidencia acerca de que el presidente Javier Milei y su hermana Karina estaban al tanto del escándalo de coimas que estalló la semana pasada, con implicaciones muy serias sobre ambos, los Menem y la Droguería Suizo Argentina de los hermanos Kovalivker.

Las cuatro nuevas filtraciones que expuso el programa radial de Jorge Rial tienen información muy precisa y clara en relación al escándalo de corrupción y hasta involucra a nuevos funcionarios que no estaban todavía dentro del entramado. "Fijate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos con Diana Mondino", asegura la voz de Spagnuolo en uno de estos nuevos audios. La mención a la ex canciller es al pasar y con poco contexto. Aunque una colega de ella no contó con la misma suerte.

Karina Milei y Diego Spagnuolo

"Sandra a mí me hizo una jugada, ¿viste? Medio, medio. Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem), cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda . Se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reconoce Spagnuolo en otro audio filtrado, que reactiva la teoría de que el enemigo interno viene por el lado de ella. "Esto está implosionando desde adentro. Medio pelotuda también Sandra. Medio pelotuda", aclara más adelante el abogado personal del Presidente.

La relación del ex funcionario con Milei es innegable. Es la persona que más veces lo visitó en la quinta de Olivos, además de ser su abogado persona. Es por eso que todo es mucho más duro cuando se refiere al mandatario. " La mina se hace la re pelotuda. Javier desentendido de todo ", se escucha en una cuarta filtración, que confirma que la presunta inocencia del mandatario y su hermana deberían revaluarse con precisión.

"Javier estaba al tanto porque se lo dijo Spagnuolo y porque, indudablemente, también Pettovello le habló de todo esto. Y sin embargo, Javier se hace el desentendido", sentenció el conductor Rial tras exponer las nuevas evidencias del circuito de corrupción que se infiltró en la ANDIS y que expuso la investigación de Argenzuela y Carnaval Stream.

"La caja de la discapacidad está tomada por la corrupción mileista, de una manera mortal. Lo del tema de los subsidios, cuando se enteren de qué manera se elegía a quiénes sacarle el subsidio, va a ser vergonzoso, escandaloso. Porque con lo que tenemos procesando se va a se va a demostrar que no sólo son corruptos, son hijos de put*", aseguró el periodista.