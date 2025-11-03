Milei le entregó el Ministerio del Interior al PRO: Santilli, el nuevo nexo con los gobernadores en medio de tensiones internas

El presidente Javier Milei anunció este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán. Lo hizo, como ya es costumbre, a través de su cuenta oficial de X, donde publicó una foto junto al diputado electo por la provincia de Buenos Aires y escribió: "Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli". Según el mandatario, el dirigente ligado al PRO será quien "llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro".

TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR:

Bienvenido Colo Santilli.



Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.... pic.twitter.com/8IHIUkVT5O — Javier Milei (@JMilei) November 2, 2025

La elección de Santilli, sin embargo, no sólo se inscribe en una estrategia de "reordenamiento" del Gabinete tras la victoria libertaria en las legislativas nacionales, sino también en un momento de fuerte reconfiguración del poder dentro del oficialismo. El desembarco del "Colo" en el Ministerio del Interior llega apenas días después de la renuncia de Lisandro Catalán, hombre de Guillermo Francos, y del desplazamiento del propio Francos de la Jefatura de Gabinete, reemplazado por el ex vocero presidencial Manuel Adorni. La serie de cambios reveló un tironeo interno que tuvo eco incluso en Mauricio Macri, quien confirmó que tras reunirse con Milei en Olivos "no lograron ponerse de acuerdo" y cuestionó duramente la salida de Francos y la designación de Adorni, a quien acusó de "no tener experiencia".

En ese contexto, el nombramiento de Santilli -un dirigente con más de tres décadas en el PRO, ex vicejefe de gobierno porteño y hombre de confianza de Horacio Rodríguez Larreta- representa una señal clara de apertura hacia los sectores macristas que aún conservan influencia política y territorial, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Horas antes del anuncio, el propio Santilli había dejado en claro su alineamiento con Milei al respaldar la decisión de excluir al gobernador bonaerense Axel Kicillof de la próxima reunión con mandatarios provinciales. En televisión, acusó al gobernador de tener un "doble discurso": "Le escribió una carta abierta al presidente para dialogar con aquellos que considera enemigos, pero después gestiona y manda a votar todo en contra", había expresado Santilli.

Gracias Presidente @JMilei por la confianza y por pensar en mí para este desafío.



Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer... pic.twitter.com/aIetfeEAtG — Diego Santilli (@diegosantilli) November 2, 2025

Y enumeró: "No votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a reincidencia y reiterancia, no adhirió a la ley antimafia. ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?". Apenas difundida la noticia, los principales funcionarios del gobierno salieron a respaldar la designación. "Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad", escribió en X el flamante jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien encabezará este lunes su primera reunión de ministros, en la que Santilli asumirá formalmente su cargo.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, fue más breve: "Felicitaciones y bienvenido @diegosantilli!!". En la misma línea, el asesor presidencial, Santiago Caputo, consideró que la designación era "un gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente". El ministro de Salud, Mario Lugones, también se sumó al operativo bienvenida, celebrando la "vocación de servicio y compromiso con los argentinos" del ex funcionario porteño, mientras que el propio Catalán -ya fuera del cargo- felicitó a su sucesor, asegurando que "continuará fortaleciendo el diálogo y los consensos con los gobernadores".

Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente @JMilei y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA. Felicitaciones @diegosantilli. — Santi C. (@slcaputo) November 2, 2025

Desde el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que la experiencia de Santilli será "clave para fortalecer el federalismo y acompañar el cambio que lidera el presidente". En tanto, el titular del PRO, Cristian Ritondo, destacó sus "más de 35 años de amistad y trabajo compartido" y definió su llegada al Ministerio del Interior como un "orgullo". Lo cierto es que más allá del despliegue de mensajes de apoyo, la designación de Santilli reaviva el debate sobre la creciente "macrización" del gobierno libertario, que se apoya cada vez más en figuras de la vieja estructura de Juntos por el Cambio para sostener la gobernabilidad.