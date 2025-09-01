Sin importar la represión y el detenido que hubo, Buenos Aires marchó con miles contra el genocidio en la Franja de Gaza

La movilización que impulsó en Buenos Aires el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino el último sábado tuvo un elemento novedoso en relación a las anteriores actividades. La irrupción con fuerza de la presencia policial y el perfil agresivo ante los manifestantes, que derivó en un detenido que ya fue liberado y un hospitalizado por las heridas recibidas, no opacó que la convocatoria haya sido la más numerosa desde que recomenzaron hace 22 meses los ataques en la Franja de Gaza, que ya cuentan 62 mil muertos en esta ofensiva.

El perfil confrontativo de las fuerzas fue comprobado por BigBang que vio y escuchó las provocaciones policiales y que registró cuando desde la radio los impulsaban a generar conflictos. "Los compañeros escucharon que modulaban en las radios de la Policía diciendo 'vayan cerrando más el cordón así se calientan y empiezan a responder'. Estaban provocando, buscando una respuesta de parte de la gente. No van a lograr amedrentarnos", aseguró la ex diputada nacional Vanina Biasi.

La candidata del Frente de Izquierda estaba en la movilización y sólo unos días atrás había rechazado la confirmación del procesamiento por antisemitismo que le hizo el juez federal Daniel Rafecas a partir de una serie tweets en los que comparó al Estado de Israel con el régimen de la Alemania nazi de antes de la Segunda Guerra Mundial. "Perfectamente todos acá podrían repetir lo que yo planteé. Ningún fenómeno es igual a otro, pero el régimen sionista se parece muchísimo al régimen nazi por los métodos que utiliza, porque está tratando de exterminar una etnia completa", argumentó.

En relación a la numerosa convocatoria consideró que fue en crecimiento "desde el 15 de junio a esta parte". "No está haciendo efecto lo que ellos pretenden, que es el amedrentamiento de la sociedad, que no queramos defender al pueblo palestino, que asumamos el relato del sionismo como si fuera un relato oficial", enarboló. "Todo eso hace que se estén poniendo nerviosos y por eso hoy montaron estas provocaciones", añadió.

Tilda Rabi a la cabeza de la movilización porteña contra el genocidio en Palestina.

En relación a esos hechos hubo efectivos que insultaron a los manifestantes, o hasta les gritaban amenazas directas como " si no corrés la bandera te la rompo toda ". En ese marco cayó detenido Fernando Iglesias, un miembro fundador de la agrupación Hijos y actual militante del Espacio por la Memoria de Pompeya. A las horas y gracias a la presión de la movilización lo liberaron. Al igual que salió de alta el otro manifestante que fue internado en el Hospital Ramos Mejía por los golpes policiales.

Las acciones de la seguridad fueron una sorpresa porque no ocurrieron antes en este tipo de convocatorias. Al mismo tiempo, el alineamiento del Gobierno porteño detrás de la postura israelí se hizo evidente con la intencionalidad manifiesta de que la movilización termine en desmanes. Habitualmente las fuerzas porteñas son más consideradas que las que conduce la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Aunque esa diferencia en esta oportunidad no se notó.

"El nivel de adhesión se va multiplicando en el día a día", celebró la presidenta de la Federación de Entidades Argentino Palestinas, Tilda Rabi. La mujer es la cabeza de las marchas desde su silla de ruedas y su decisión irrevocable de no bajar los brazos en la denuncia del genocidio que sufre su pueblo en su propio país invadido. "Nosotros venimos observando cómo el objetivo final es apoderarse de toda la Palestina y del mundo árabe también. Es muy difícil pensar en que nos van a reconocer cuando no están reconociendo en la práctica, en lo concreto, que hay que parar este genocidio", denunció ante BigBang . "Los derechos humanos parece que siempre se paran en la frontera de Palestina", agregó en ese sentido.

Para Rabi las últimas movilizaciones fueron cada vez más contundentes porque "fue cambiando la mirada" del mundo alrededor de los hechos. "Esta vez fue Europa la que comenzó a emerger como un gran demandante de frenar este genocidio. Y eso me da un poco de esperanza porque son los pueblos, son de abajo y es lo más importante. Por ahí ayuda a recobrar esa humanidad perdida, sobre todo a los gobernantes", deseó.

"Esa humanidad que hemos perdido, donde no nos importa mucho el otro, donde somos incapaces de un abrazo real y que nos conformamos con mirar los horrores por televisión como si estuviésemos viendo una de esas películas yanquis que nos suelen dar tanta violencia", concluyó la dirigenta alrededor de su mirada sobre el conflicto.

Ella fue una de las oradoras del final al igual que Abdallah Mamdouh Tibi, un joven palestino que es parte del Comité y que es uno de los activistas más destacados, mientras su familia está en territorio gazatí. La presión del último sábado fue mucha para él, quien algunos minutos después de hablar, perdió el conocimiento y se desmayó en el camión desde donde se hacía el acto. Lo bueno fue recuperó la consciencia enseguida, a partir de la atención de los integrantes de la posta sanitaria que tratan a los reprimidos todos los miércoles en el Congreso.

Presente en la movilización, la diputada nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Mercedes de Mendieta, cuestionó la detención y fue hasta lo que era la Comisaría 4ta para pedir la libertad de Iglesias. Antes señaló que "el estado genocida encabezado por (Benjamín) Netanyahu" se encuentra "cada vez más aislado a nivel internacional por la enorme solidaridad de los pueblos".

Su compañero de banca Juan Carlos Giordano es uno de los que integró la Global Sumud Flotilla que partió desde Barcelona este lunes con 50 buques cargados de ayuda humanitaria y con referentes de 44 países para romper el bloque de Israel a Gaza y poder llevar estos alimentos para contrarrestar la intención explícita de matar de hambre a las y los palestinos, sin importar su edad.

El diputado nacional Juan Carlos Giordano con Greta Thunberg antes de partir a Gaza con la Global Sumud Flotilla de ayuda humanitaria.