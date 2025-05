Milei ninguneó a Macri y aseguró que recibirán a los dirigentes del PRO que busquen "abrazar las ideas de la libertad"

El presidente Javier Milei celebró la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la definió como un puntapié para "pintar de violeta todo el país". También se refirió al acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, el cual afirmó que se hará sin importar la voluntad de Mauricio Macri. "Quizás deba entender que su momento pasó", expresó sobre el expresidente, mientras que invitó a los dirigentes del PRO que quieran "abrazar las ideas de la libertad".

"Hicimos nuestra mejor elección histórica y para nosotros es un puntapié fundamental para avanzar en una construcción más profunda y pintar de violeta todo el país", aseguró el mandatario en A24 sobre el resultado que dejó a su candidato y vocero Manuel Adorni de La Libertad Avanza (LLA) como el más votado durante el último domingo.

El economista indicó como principal error del jefe de Gobierno Jorge Macri haber nacionalizado la disputa. "Yo había señalado que debíamos ir juntos en todos lados. Eso hizo que el Jefe de Gobierno y su espacio se pusieran paranoicos y temerosos con el control de algunos aspectos de la Ciudad que los pusieron muy incómodos, con lo cual desdoblaron las elecciones y eso genera un fastidio enorme en la gente", caracterizó.

Javier Milei y Manuel Adorni

En relación a las elecciones bonaerenses, reconoció que las negociaciones están muy avanzadas, "le guste o no a Macri". "Lo que pasa es que él quiere llevar a cabo ese proceso y los dirigentes están tomando nota de que el PRO es una herramienta que quedó obsoleta y no está en condiciones de poder terminar con el kirchnerismo", explicó.

"Aquellos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, nosotros los vamos a recibir a todos. Los vamos a abrazar a todos y vamos a hacer un espacio en el cual todo lo que es el espectro centroderecha va a estar incluido. Nosotros confiamos en que en eso vamos a avanzar y que en la Provincia vamos a dar otro batacazo", reveló Milei.

Sobre la posibilidad de negociar con el ex presidente, en una relación que parece virtualmente roto, se excusó con que "las cosas graves las dijo él" y que nada salió de su boca que no tenga vuelta atrás, casi como si hubiera olvidado que sólo unas horas antes lo había llamado "llorón". "Yo no dije nada grave sobre él. Yo lo único que hago es defenderme. Creo en el principio de no agresión, no quiere decir que sea un pelotudo que me deje pegar sin respuesta", expresó casi como si fuera un infante.

Lule Menem, Karina Milei, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Sebastián Pareja y Guillermo Montenegro, en la negociación del frente bonaerense.

"Quizás Macri deba entender que su momento pasó", remarcó Milei. "El acuerdo está avanzando independientemente de Macri. ¿O acaso ignoran las fotos en las que están mi hermana, Sebastián Pareja, Lule Menem, Cristian Ritondo, (Diego) Santilli y José Luis Espert?", preguntó el presidente.

Por otro lado tuvo críticas con muchos de los dirigentes del PRO, aunque sin mencionarlos. "¿Qué diferencia hay entre lo que propone el kirchnerismo y el PRO? Ninguna. Es más, algunos proponían ingreso mínimo universal, una propuesta directamente de la izquierda. Alguna parte del PRO se tiene que sincerar y decirle a la gente que son unos estafadores y que en realidad se pusieron de ese lado para ver si podían ganar una elección y pegar un cargo, pero que igual siguen teniendo ideas de izquierda", criticó.

El libertario también le bajó el precio al video hecho por inteligencia artificial en el cual un falso Macri bajaba la candidatura de Silvia Lospennato. "Qué bajo vienen de coeficiente intelectual para no entender un chiste de las redes", lanzó. A su vez señaló que "la peor campaña se la hizo delante de los periodistas diciendo que iba a perder". También cuestionó las decisiones del PRO en que la diputada nacional "era una pésima candidata". "Que a mí no me vengan a psicopatear porque si quieren me pongo yo más psicópata, aunque ellos sean los reyes del psicopateo", advirtió.