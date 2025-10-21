Milei ninguneó a quienes no llegan a fin de mes en Argentina: "Son encuestas truchas, porque hay 12 millones de pobres menos"

En una entrevista con Guillermo Andino en la TV Pública, el presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei confirmó que se avecinan cambios significativos en el Gabinete nacional, aunque evitó brindar detalles concretos.

Muy fiel a su estilo y con tono nervioso, el Jefe de Estado anarcocapitalista dejó un concepto muy claro: las legislativas del 26 de octubre serán clave para definir el futuro de su equipo. Sin embargo, detrás de esta cautela se esconden tensiones y salidas inminentes que reflejan una administración tambaleante.

Javier Milei en una entrevista con Guillermo Andino

"De cara al segundo tramo de este mandato voy a acomodar el Gabinete para lograr los objetivos de segunda generación", afirmó Milei, en un intento por justificar los ajustes de su brutal motosierra. El presidente insistió en que "el 26 a la noche con todos los números veré qué tipo de entramado necesito", dejando entrever que las urnas determinarán no solo el rumbo político, sino también quiénes serán los sobrevivientes de su círculo cercano.

Los rumores sobre las salidas son cada vez más fuertes. Gerardo Werthein estaría dejando la Cancillería, mientras que Mariano Cúneo Libarona podría quedar fuera debido a la fusión entre los ministerios de Seguridad y Justicia. Además, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, estaría en la cuerda floja, y Manuel Adorni ya tiene una salida obligada tras ser electo legislador porteño. A esto se suman las partidas confirmadas de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes asumirán como senadora y diputado nacional, respectivamente.

Patricia Bullrich y Luis Petri anunciaban su alineamiento a las Fuerzas del Cielo

En este contexto, Santiago Caputo parece haberle ganado la batalla simbólica al clan Menem y a la mismísima Karina Milei. Su influencia se extiende al punto de poner a Sebastián Amerio como secretario de Justicia y a Alejandra Monteoliva como futura secretaria de Seguridad. Caputo emerge así como un operador central en los reacomodamientos internos, lo que podría implicar un giro estratégico hacia un núcleo del triángulo de hierro que ahora se volvió un triángulo de cartón.

Milei, por su parte, defendió su gestión asegurando que cumplió "el 99% de las promesas de campaña", una afirmación que resulta difícil de sostener frente a las críticas por la falta de avances concretos en temas sensibles como la economía y la seguridad.

Karina Milei

En la misma línea, expresó: "Soy bilardista a ultranza y tengo un contrato con los argentinos desde la campaña", declaró, reafirmando su voluntad de realizar cambios drásticos si las elecciones no le otorgan el margen parlamentario que espera: "Llegar a cien votos con los legisladores afines, para tener quórum. Una dinámica parlamentaria que nos permita viabilizar las reformas".

Otra de las desopilantes declaraciones presidenciales tuvieron que ver con una pregunta de Andino en la que visibiliza la realidad económica de muchos y muchas argentinas a las que el 20 es su "fin de mes". La respuesta de Milei fue un tanto incómoda: "Yo digamos, ojo que a veces son cosas con golpes de efecto, muchas veces eso fue generado en una encuesta trucha, porque hay 12 millones de pobres menos", disparó.

Milei también arremetió contra Fuerza Patria pero puntualmente contra el candidato Mariano Recalde y su padre Héctor, acusándolos de fomentar "la industria del juicio". Además, comparó al kirchnerismo con los gremlins: "Parecen un bichito divino, pero cuando llegan al poder demuestran lo que son".

El presidente también fue tajante con Ricardo Bussi -hijo del represor y genocida tucumano Antonio Domingo Bussi- que usó su cara y su fuerza política para postularse en la provincia del norte. En este sentido, le soltó la mano cuando Andino le mostró un spot de campaña: "Eso es propio de un farsante, de un facineroso, de un mentiroso. Porque ese video es viejo y él no forma parte de La Libertad Avanza".

Ricardo Bussi y Javier Milei

A medida que se acercan las elecciones legislativas del 26 de octubre, el panorama para Javier Milei es incierto. Aunque asegura haber cumplido casi todas sus promesas, las salidas en su Gabinete y las tensiones internas sugieren lo contrario: un gobierno en busca de estabilidad y legitimidad frente a un electorado cada vez más crítico que mira absorto cómo la economía del país depende de la voluntad política de Donald Trump.