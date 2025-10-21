Luis Caputo, entre el "patriotismo" y la agresión: el ministro se cruzó con Delfina Rossi tras las críticas por el vínculo con JP Morgan

En plena crisis económica y con el país bajo la lupa por su nuevo plan de recompra de deuda, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, volvió a ser protagonista de una polémica ajena a la gestión. Esta vez, su blanco fue Delfina Rossi, actual directora del Banco Ciudad e hija del ex ministro Agustín Rossi, a quien respondió con un abanico de ataques personales luego de que la economista cuestionara sus vínculos con JP Morgan, el banco que ahora "asistirá" al Gobierno en la operación de recompra de bonos

La crítica política de Delfina Rossi a Luis Caputo

La disputa comenzó cuando Rossi escribió en X: "1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan. 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable. 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con 'asistencia' del JP Morgan y organismos internacionales. ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?". La crítica apuntaba directamente a un claro conflicto de intereses, ya que Caputo fue jefe del área de trading de América Latina de JP Morgan entre 1994 y 1998, y ahora ese mismo banco participará en la recompra de deuda soberana bajo el programa "Deuda por Educación", anunciado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Luis Caputo le respondió a Delfina Rossi

Lejos de una respuesta técnica o institucional, el ministro eligió el terreno del agravio. "Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la Patria", escribió Caputo. Y agregó: "También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante".

El tono se volvió más violento cuando el funcionario libertario cruzó una línea personal: "Vos en cambio, trabajás en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público. Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también".

Las palabras del ministro, además de exponer una actitud impropia de un funcionario público, dejaron al descubierto un posible caso de nepotismo, ya que reconoció que sus propios hijos cumplen funciones dentro del Ministerio de Economía "sin cobrar", una práctica irregular según la normativa vigente. El conflicto se enmarca en la polémica por la recompra de bonos soberanos estructurada por JP Morgan, una operación que el Gobierno de Javier Milei presentó como un gesto de confianza hacia la Argentina.

Javier Milei y el Ministro de Economía, Luis Caputo y Kristalina Georgieva

Cabe destacar que esta maniobra del gobierno reavivó las dudas sobre la transparencia del manejo de la deuda. Caputo, que ya había sido cuestionado por su rol en el endeudamiento durante el macrismo, vuelve así a verse envuelto en sospechas de beneficios cruzados con entidades financieras privadas. La agresiva respuesta del ministro no pasó inadvertida. Desde el entorno libertario, el propio presidente Javier Milei salió a respaldarlo con un escueto "Masterclass de Toto", en referencia al hilo publicado por su funcionario. El mensaje fue leído como una validación política del insulto y la descalificación, en lugar de un llamado a la mesura institucional.