Milei y Petri gastan 120 millones de pesos para ejercicios militares con tropas de Donald Trump en Argentina

En un contexto de crisis económica y desfinanciamiento de sectores clave como la educación y la salud públicas, el gobierno de Javier Milei decide priorizar la realización de dos ejercicios militares conjuntos con tropas de Estados Unidos y Chile.

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, se autorizó el despliegue de recursos y personal argentino para estas actividades, cuyo costo asciende a más de 120 millones de pesos .

Los ejercicios, denominados "Solidaridad" y "Tridente", se llevarán a cabo entre octubre y noviembre de este año en Puerto Varas (Chile) y en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, respectivamente. Según el DNU, ambos entrenamientos buscan "fortalecer la cooperación regional, mejorar el adiestramiento de las Fuerzas Armadas argentinas y fomentar la integración operativa con países aliados". Sin embargo, estos objetivos vienen acompañados de un gasto significativo por parte del Estado.

El ejercicio "Solidaridad" en Chile, que incluye el traslado de 27 efectivos argentinos junto con equipamiento como una planta potabilizadora y camiones cisterna, tiene un costo estimado de 60 millones de pesos .

Por su parte, el ejercicio "Tridente", que involucra la participación de unidades especiales navales argentinas junto a efectivos estadounidenses, está presupuestado en 60.211.157 pesos adicionales . Ambos montos serán financiados con partidas del Ministerio de Defensa (comandado por el ministro de esa cartera, Luis Petri) mientras sectores esenciales como la educación y la salud enfrentan recortes presupuestarios que afectan directamente a millones de argentinos y argentinas.

La decisión del gobierno Milei de avanzar con estos ejercicios militares mediante un DNU también levanta sospechas sobre sus prioridades políticas. En lugar de someter el Plan Anual de Ejercicios Combinados al debate legislativo, el Ejecutivo optó por esquivar el Congreso bajo el argumento de la "naturaleza excepcional" del contexto y los compromisos internacionales asumidos.

En paralelo, las universidades públicas enfrentan problemas estructurales como falta de mantenimiento, escasez de materiales básicos y salarios docentes que no alcanzan para cubrir la canasta básica. Los hospitales públicos, por su parte, operan al límite de su capacidad con presupuestos que no permiten renovar equipos ni garantizar el salario mínimo digno de sus profesionales.

El costo de la militarización

El DNU autoriza el desarrollo de dos actividades militares bajo el paraguas del Plan Anual de Ejercicios Combinados y los números detrás de estas iniciativas son impresionantes. Más detalles sobre cada una de las operaciones

Ejercicio "Solidaridad"

Lugar y fechas . Puerto Varas, Chile, del 6 al 10 de octubre de 2025.

. Puerto Varas, Chile, del 6 al 10 de octubre de 2025. Participación argentina . 27 efectivos con equipamiento diverso (planta potabilizadora, camiones cisterna, ómnibus).

. 27 efectivos con equipamiento diverso (planta potabilizadora, camiones cisterna, ómnibus). Costos . 60 millones de pesos financiados por el Estado Mayor Conjunto.

. 60 millones de pesos financiados por el Estado Mayor Conjunto. Objetivo . Fortalecer vínculos de integración con Chile para responder ante desastres naturales

Ejercicio "Tridente"

Lugar y fechas . Bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025.

. Bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025. Participación argentina . Hasta 152 efectivos distribuidos entre comandos anfibios, buzos tácticos, patrulleros oceánicos y helicópteros.

. Hasta 152 efectivos distribuidos entre comandos anfibios, buzos tácticos, patrulleros oceánicos y helicópteros. Costos : 60.211.157 pesos, financiados por la Armada Argentina.

: 60.211.157 pesos, financiados por la Armada Argentina. Objetivo . Intercambiar tácticas con Estados Unidos para mejorar la capacidad operativa en escenarios complejos.

