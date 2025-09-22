Milei postergó su viaje a Estados Unidos y su reunión con el FMI, en medio de las feroces críticas a su plan económico

La frágil situación de la economía argentina motivó que el presidente Javier Milei retrase un día su viaje a Estados Unidos, en el cual irá a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y también se reunirá con su par norteamericano Donald Trump y con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Mientras, el dólar y el riesgo país escalan minuto a minuto y la desesperación por dólares quedó oficializada con la quita de retenciones que hizo para que el sector agrario liquide granos e ingrese divisas.

Fue durante la tarde del domingo en el que, a último momento, se apagaron las luces del avión presidencial que llevaría a Milei a Nueva York, y se reprogramó todo. Horas antes había llegado la confirmación de que negociaban un préstamo del Tesoro estadounidense por un monto cercano a los US$ 30.000, aunque la cifra diezmó mientras más se concretaba la posibilidad que deben negociar con el titular del organismo, el secretario Scott Bessent.

Javier Milei y Donald Trump

Lo cierto es que hay una discusión entre los integrantes de la gestión de Trump en relación al dinero para la Argentina. Esta fue una de las razones que demoraron el viaje, que se suma al otro motivo, el interno. La imagen que dejó el Presidente volviéndose a subir a un avión para viajar al exterior no sería tan positiva en el marco de una campaña electoral en la que los gestos pueden definir muchos votos.

Así fue que dispusieron una reunión con su Gabinete y con la mesa política nacional que integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el multiasesor Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. La idea es que el ojo puesto en la campaña se mantenga.

La mesa nacional de La Libertad Avanza (LLA).

Por otro lado, las definiciones que dejó el diario británico Financial Times fueron contundentes respecto a la situación económica de la Argentina. "Esta dinámica no es sostenible. No tanto porque se queden sin dólares, sino porque con tantos pesos que se sacan de circulación para convertirlos a dólares, el impacto en la actividad económica será muy fuerte", aseguró el economista Gabriel Caamaño de la consultora Outlier.

En el periódico con sede en Londres analizaron a viva voz la caída del 9% del valor del peso argentino, evento que "sacudió la fe de los inversores". En ese sentido, definieron como "sorprendente y contundente" la derrota que tuvo el oficialismo el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei y Kristalina Georgieva.

Conscientes de la venta constante de dólar de las arcas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para sostener el tipo de cambio, desde Financial Times ven que "la crisis se agudiza" y entienden que hace falta un gesto de liderazgo político por parte de Milei para conseguir dólares y poder frenar la corrida cambiaria. "De lo contrario se verían obligados a adelantar un cambio en su régimen de tipo de cambio, lo que sería muy perjudicial para su credibilidad y potencialmente para su desempeño electoral", analizó Caamaño.