Milei respaldó a Adorni, defendió su gestión y anticipó una baja de la inflación: "Hubo un riesgo kuka"

El presidente Javier Milei volvió a marcar la agenda política con una extensa entrevista en un canal de streaming Neura, donde combinó definiciones ideológicas, respaldo a funcionarios cuestionados y proyecciones económicas optimistas. En el centro de sus declaraciones estuvo el acompañamiento al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien deberá enfrentar al Congreso en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. "Voy a estar ahí. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete", confirmó el mandatario sobre su presencia en el Parlamento el próximo miércoles, en lo que se interpreta como una señal política de respaldo en un momento delicado.

Frente a las acusaciones que pesan sobre su funcionario, sostuvo: "Manuel dará las respuestas que correspondan. La Justicia está trabajando tranquila. Se van cumpliendo todos los pasos. Nosotros estamos muy tranquilos".La exposición de Adorni incluirá un informe de gestión y una ronda de preguntas por parte de los legisladores, con foco en distintas causas sensibles para el oficialismo, como la investigación por la criptomoneda $LIBRA, presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las propias denuncias sobre el patrimonio del jefe de Gabinete que llevan marcando la agenda política desde hace semanas.

Milei también se refirió a su reunión con el empresario estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal, quien se encuentra de visita en el país. "Fue una reunión maravillosa. Es un anarco capitalista, está interesado en ser presidente. Reconoce los logros, estaba al tanto de todo. Y preguntó por cómo se sostiene en el tiempo esta gestión", afirmó. El Presidente aclaró que no hubo conversaciones sobre inversiones, pese a versiones que circularon en ese sentido. "Preguntó qué estamos haciendo para sostener las bases del liberalismo si esté o no en la presidencia, ese fue el interés. Tuvo elogios hacia lo que estamos haciendo", agregó.

Además, reveló coincidencias ideológicas profundas: "Le dije que la batalla cultural es lo que garantizaba el resultado a largo plazo". Según contó, ambos comparten una mirada crítica sobre los tributos: "Hablamos sobre el impuesto a la riqueza" y señaló que consideran "los impuestos como un robo". En materia económica, Milei insistió en que el peor momento ya pasó y que la inflación comenzará a desacelerarse. "La inflación va a empezar a ceder. Va a empezar con cero este año, no es que vaya a ser cero, yo lo aclaré", explicó.

Karina Milei, Manuel Adorni

El mandatario vinculó la suba de precios a lo que definió como un "ataque feroz contra la moneda" tras su triunfo electoral: "Nunca en la historia hubo semejante ataque. Nosotros nos preparamos para lo peor. Hubo un riesgo kuka". Si bien reconoció que "la economía se frenó", aseguró que comienzan a aparecer señales positivas: "La actividad dejó de caer, hay indicadores positivos", dijo, y mencionó como ejemplos la recaudación y los movimientos de crédito y débito. También defendió herramientas como el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), destacando beneficios como la importación de maquinaria usada y "la amortización acelerada".

Javier Milei

En el plano político, Milei confirmó su intención de continuar en el poder más allá de su mandato actual: "Me voy a presentar. No solo voy a terminar este mandato, sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Pero eso después lo decide la gente". Sobre política exterior, se refirió al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. "La soberanía no se negocia. Pero hay que hacerlo de manera criteriosa, con cerebro", sostuvo, y añadió: "Cerebro frío al servicio de corazón caliente".

El Presidente aseguró que su gestión está logrando avances: "Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Malvinas vuelvan a manos de la Argentina". Y remarcó: "No hay foro en que no hagamos el reclamo. Estamos consiguiendo apoyos nunca vistos". Sin embargo, evitó dar detalles sobre la estrategia diplomática: "No podemos decir todas las cosas que hacemos".