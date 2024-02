Milei vs las provincias: la disputa de la coparticipación y el levantamiento en contra de los libertarios

La confrontación del presidente Javier Milei hacia el gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres desató un huracán en el resto del territorio argentino, luego de la amenaza de interrumpir el suministro de gas y petróleo en respuesta al recorte de fondos coparticipables para toda la patagonia.

En este cruce, el Jefe de Estado fue filoso con su par provincial y se burló: "Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia... De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side... ¡Ánimo! Ya aprenderás...".

Milei.

Esta publicación en repudio al Gobernador tuvo que ver con un texto publicado por Torres, donde indicaba: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias (...) usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer".

Tras los ataques del Gobierno Nacional hacia el mandatario chubutense, otros gobernadores y figuras de la política decidieron darle su apoyo y levantarse contra el presidente, como fue el caso de la UCR, que denunció que la medida de Milei es una violación constitucional que afecta los servicios básicos en Chubut.

Precedida por Martin Lousteau, sostuvo en un comunicado que: "Milei recorta de un manotazo una deuda que viene de la gestión anterior de Chubut y cuando lo hace de golpe, le saca a los ciudadanos de esa provincia la posibilidad de acceder a servicios básicos como la educación, salud y seguridad".

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, instó a abrir una negociación con los mandatarios provinciales para resolver el conflicto de manera pacífica y democrática. "Costó muchísimo recuperar y sostener la democracia", dijo.

Y en su cuenta de X, pidió: "La sociedad se expresó democráticamente. Votó un presidente y ese presidente debe terminar su mandato. En las provincias, votó gobernadores y estos gobernadores deben terminar el mandato. Señor presidente: escuche a los gobernadores. Convoque a una mesa de diálogo".

Mauricio Macri quedó en medio de la pelea, pero Bullrich se pone del lado de Milei

Nacho Torres, gobernador de Chubut.

Nacho Torres aseguró en medio de los ataques que recibió por parte del Jefe de Estado que el expresidente Macri está está intentando poner paños fríos a la situación pero que del otro lado no hay una respuesta favorable. "Mauricio desde el momento uno está colaborando pero es frustrante ver que del otro lado no hay respuesta. Para gestionar algo, del otro lado tiene que haber alguien validado" y "no hay nadie que sepa si lo que se dice es así o no", dijo.

Sin embargo, alguien que no tiene ningún tipo de planes para que esta disputa se acabe es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que se posicionó al lado de Milei y remarcó que ningún miembro de la fuerza política puede "validar la amenaza de confiscar propiedad privada" y consideró que la amenaza del gobernador de Chubut de cortar el suministro de gas y petróleo por la caída de la coparticipación, "no solo es obsceno" sino que son dichos que ahuyentan a los inversores. "El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos", sostuvo en sus redes sociales.

Mientras tanto, Milei continúa burlándose de Torres y expresó en diálogo con LN+ que es "un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato" y hasta se atrevió a menospreciar su inteligencia diciendo que cuenta con "precariedad intelectual".

Kicillof no deja pasar las amenazas y reclama la apertura de sesiones de los fondos de la Nación

Axel Kicillof

En medio de este revuelo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le extendió una mano a su par chubutense pese a que pertenecen a dos partidos opuestos -puesto que Nacho es del Pro- y recordó la disputa histórica con la coparticipación en su distrito. De hecho, adelantó que el primero de marzo inaugurará las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense y que reclamará al presidente la restitución de los fondos coparticipables que le recortó al distrito.

Al respecto, la presidenta del bloque de senadores bonaerenses por Unión por la Patria, Teresa García, se refirió a esta iniciativa en declaraciones a AM750 y resaltó que Milei solamente pretende avasallar al federalismo y expresó: "No ahoga a la figura del gobernador, sino al pueblo".

"Hay una decisión del gobierno nacional de tener una cuestión extractiva de los fondos provinciales para quedárselos, lo dijo claramente el presidente Javier Milei cuando anunció que iba a ahogar a las provincias", advirtió.

En este mismo sentido, García expresó, en relación al apoyo a Chubut, que "Hay una decisión de Milei de tensar al máximo con los gobernadores para doblegar la institucionalidad".

Milei llegó de Washington con una provocación para los Argentinos

En medio de la disputa, el presidente fingió demencia y llegó esta mañana al país procedente de Estados Unidos donde el sábado pronunció un discurso en la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) y mantuvo un breve encuentro con el expresidente Donald Trump, cuyo video se hizo viral debido a que el exmandatario estadounidense solamente pretendía darle un apretón de manos, mientras que el libertario se le abalanzó cual niño a la salida del jardín a su madre y generó un momento visiblemente incómodo entre ambos.

Al poner un pie en la Argentina, fiel a su adicción a las redes sociales, el presidente escribió en su cuenta de X: "HOLA A TODOS...!!! YO SOY EL LEÓN... Ya estoy en suelo Argentino. VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

HOLA A TODOS...!!!

YO SOY EL LEÓN...

Ya estoy en suelo Argentino.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO — Javier Milei (@JMilei) February 26, 2024

Mientras Milei se pone nuevamente en tema para atacar, el vocero presidencial Manuel Adorni recalcó las intenciones del Gobierno al insistir en que la advertencia de Nacho Torres es un ataque directo a los argentinos.

Lo único cierto, por ahora, es que Torres no puede llevar adelante su idea debido a que, si bien los recursos naturales son competencia de cada provincia, en el caso del petróleo y el gas debe intervenir la Justicia Federal, ya que los explotadores son empresas tercerizadas y, por otro lado, que continúa la unión y la fuerza de los gobernadores para reclamarle a Milei cumplir con la coparticipación.