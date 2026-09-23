¿Mugre o droga? El insólito video de un diputado entrerriano y las especulaciones a su alrededor

Un video registrado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos se viralizó este martes 22 de septiembre y volvió a poner en el centro de la escena al diputado oficialista Juan Manuel Rossi, integrante del bloque Juntos por Entre Ríos que responde al gobernador Rogelio Frigerio.

El diputado provincial salió al cruce de un video difundido en redes sociales que se viralizó intensamente, en el cual se lo acusaba de haber consumido cocaína durante una sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Ante la repercusión del recorte, el legislador negó rotundamente las acusaciones, aseguró que se trató de una maniobra de difamación, explicó lo que realmente sucedió en la bancada y desafió a sus opositores a someterse a controles cruzados respecto de causas de corrupción provincial.

EL VIDEO FAKE:

El navegador no soporta este contenido.

Las imágenes que originaron la controversia corresponden a la sesión legislativa en la que se debatió y votó la reforma previsional en Entre Ríos.

En ese marco, una cuenta parodia que tiene algo más de 7 mil seguidores en la red social X (exTwitter) difundió un recorte enfocado en la intervención de la diputada María Elena Romero (Juntos). En el video se observa a Rossi ubicado cerca de su colega realizando un ademán al llevarse un objeto hacia la zona del rostro, lo que llevó a que en las redes se hablara de un "nariguetazo" y un presunto consumo problemático en pleno recinto.

El clip se replicó con la fuerza de un rayo, y de pronto las redes sociales daban por ciertas las imágenes que allí se veían. La mayoría con sorna, pero lo cierto es que Rossi quedó en boca de todos los internautas por una acción que él desmiente con énfasis.

Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome "falopero". En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo.

Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer... pic.twitter.com/6snmQ3NJok — Juan Manuel Rossi (@juanrossips) September 22, 2026

Pero el hombre salió a enfrentar la fake, y dio una explicación que lo exculpa de haberse drogado en pleno recinto, aunque a qué costo. Una birome, el ombligo y una pregunta: ¿huele el admíniculo tras haber escarbado su pupo?

Frente a la circulación insistente del material, el legislador entrerriano desmintió la interpretación del video y detalló la escena original: "Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome 'falopero'. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo", aclaró públicamente para frenar las especulaciones.



















