"Beto Rodríguez: "El vocero dice cualquier verdura, y para nosotros es una patada en el pecho"

Las declaraciones del vocero Adrián Ravier respecto de la discapacidad son como una bomba detonada a distancia. Con su habitual parsimonia y un dejo de ignorancia, el pampeano volvió con el modus operandi de su antecesor, Manuel Adorni, que llegó incluso a mostrar la radiografía de un perro para justificar (y mentir) respecto de las pensiones por discapacidad. "El vocero dice cualquier verdura", sentencia Juan Carlos "Beto" Rodríguez.

'Beto' Rodríguez tiene 63 años, es oriundo de Escobar y acredita una extensa y destacada trayectoria en el deporte. Fue basquetbolista y maratonista (nueve veces ganador de la tradicional San Silvestre de Brasil) y presidente del Comité Paralímpico Argentino (2018-2022), y actualmente es la máxima autoridad de la Federación Argentina de Deportes sobre Silla de Ruedas y entrena a alrededor de 70 atletas que integran el seleccionado nacional paralímpico.

Beto Rodríguez: atleta, entrenador, dirigente y laburante

Hace 40 años se creó un consenso respecto de cómo calcular la discapacidad en la población con el fin de integrarla al trabajo, y se llegó a una cifra alrededor del mundo. Según ese cálculo, el 4 por ciento tiene algún tipo de discapacidad, física, motora o intelectual. Pero -dicho está- ese paradigma quedó anticuado: "En Argentina se calcula que viven más de 7 millones de personas con discapacidad. Hasta el 2015, con Cristina Kirchner como presidenta, se otorgaron 1.720.000 pensiones; desde el 2003 para atrás solo había 40 mil pensiones. Nacer en un barrio humilde hacía imposible acceder a una pensión salvo que tuvieras un buen gestor, y eso solo existe de la avenida Cabildo para adelante. Es muy difícil tener trabajo si tenés discapacidad. Yo tengo la suerte de haber trabajado toda mi vida, pero de esas 7 millones de personas, la mitad no puede".

Beto tiene experiencia. Propia y -desde hace 25 años- como entrenador. "Hay chicos con parálisis u otro tipo de discapacidad que van a ser dependientes para toda la vida. Si no hay una familia que los pueda guiar o acompañar es muy difícil porque es muy caro". Y grafica con un ajuste para el doble sector que representa: Discapacidad y Deporte. "Tengo varios chicos viviendo en el CENARD. Uno de ellos es riojano y es uno de los mejores del mundo. Gana 600 mil pesos de beca más los 300 mil de la pensión: toda esa plata la gasta en pañales y sondas que se tiene que pagar él. No le sobra nada; decí que tiene la comida y el alojamiento ahí, pero es imposible. Imaginate una persona que está fuera del Cenard. En la época de Alberto Fernández pudimos comprarle una silla con el subsidio de la Andis que permite que no se escare, porque antes se escaraba".

Entrenó a más de 100 atletas y considera al deporte como herramienta de inclusión

Beto recuerda su infancia en San Fernando, y dice que jamás recibió una beca por dos motivos: porque siempre trabajó y por la dificultad que conllevaba acceder a un derecho no tan extendido. Por eso las palabras del funcionario calan hondo: "Lo del vocero es impresentable. Cuando te hablaba de mi infancia o mi adolescencia el Estado estaba del otro lado de la Cordillera de los Andes. Esta gente trajo bajo sospecha si sos menos rengo o menos ciego, y eso para mi era algo saldado. Para mi es una patada en el pecho: primero Adorni con la placa del perro y después este chanta. Desintegraron el Andis con un verso de que tenían que achicar el presupuesto".

Grafica con costos para atletas de élite y recuerda que en el Sudamericano de Lima 2019 la delegación argentina paralímpica trajo seis medallas más que la delegación convencional. "Una silla de carrera vale 10 mil dólares, unos guantes 300 dólares, los tubos delanteros y traseros valen 100 dólares cada uno y duran 6 meses. Ni bien subió Milei, en diciembre de 2023, sacó el 70 por ciento de las becas. Yo hablo por la Federación Argentina de Deporte en Silla de ruedas, y ya ni sé qué porcentaje le sacó".

Por eso el sentimiento es uno solo, y es doloroso: "Es una patada en el pecho para nosotros que somos gente grande. Son discusiones que estaban saldadas y que nunca pensé que íbamos a volver a dar. Lo que sí me asombra es la frialdad con la que recortan y dan de baja".