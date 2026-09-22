Spagnuolo fue procesado por presunta asociación ilícita en la causa ANDIS junto a 18 personas más

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, junto a otras 18 personas más, en la causa que investiga un entramado de corrupción y coimas del cual el abogado fue presuntamente el principal responsable. A su vez, los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah rechazaron el planteo de la defensa que buscaba anular la causa.

De acuerdo al planteo del fiscal Franco Picardi, Spagnuolo quedó señalado como el jefe de un esquema de corrupción con el pedido de coimas para direccionar la contratación a determinados laboratorios en la compra de medicamentos e insumos. En el dictamen judicial destacaron que "se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios", que tenían el fin de recaudar "ganancias indebidas".

Para la Justicia, Spagnuolo tuvo "intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo".

Al mismo tiempo, desde la Justicia confirmaron que se encuentran detrás de demostrar que Spagnuolo tuvo "intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo", más allá de los otros 18 procesados, que según la investigación tuvieron responsabilidad en el entramado ilegal descubierto.

Con la confirmación de los procesamientos, la Cámara Federal echó por tierra la maniobra de la defensa para suspender la investigación por supuestas irregularidades en el origen de los audios que estallaron en la Justicia. Si bien todavía resta avanzar con todo lo que depare el actual proceso, a partir de esta decisión el escollo de una posible marcha atrás ya quedó en el pasado.

Fernando Cerimedo y Diego Spagnuolo.

Si bien se esperaba que la definición judicial llegara para esta época, días atrás una auditoría sobre los registros internos de la ANDIS encontró un faltante de 158.717 millones de pesos. La realidad, además, motivó a la salida de Alejandro Vilches de la jefatura del organismo, y derivó en la incorporación de Pablo Di Liscia en su lugar.

Si bien la causa en la actualidad se encuentra en manos de Ariel Lijo, juez subrogante del Juzgado Federal N°11, los procesamientos ya habían sido dictados en febrero de este año por su par, el juez Sebastián Casanello, quien tuvo originalmente la investigación. En los próximos días la investigación puede moverse a partir de la declaración de Nadia Beller, la exnovia de Fernando Cerimedo, quien aseguró que fue su ex quien filtró los audios que desencadenaron el conflicto.