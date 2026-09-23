"No se te para": la letal frase de La Joaqui que hizo explotar a Luck Ra por Tiago PZK

La noche del martes estuvo cargada de tensión durante el evento de lanzamiento de MasterChef, donde Luck Ra rompió el silencio sobre el romance entre La Joaqui y Tiago PZK. Aunque intentó medir sus palabras, el cantante terminó reconociendo cuánto lo afectó que quien consideraba un gran amigo comenzara una relación con su ex pareja.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, el cordobés habló por primera vez en profundidad sobre el vínculo que mantenía con Tiago antes de que estallara el escándalo y admitió el dolor que le provocó enterarse de la relación.

Explotó la interna en el triángulo amoroso de Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK

Sin embargo, minutos antes de que Luck Ra apareciera ante las cámaras, La Joaqui había calentado aún más la interna al compartir un adelanto de su nueva canción, inspirada en Wanda Nara y cargada de frases que rápidamente fueron interpretadas como fuertes indirectas hacia su ex.

En las imágenes promocionales, la cantante sostiene una revista ficticia titulada Ta Te Ti, con una portada roja y blanca, el número 420 y fecha de septiembre de 2026. En la tapa puede leerse el titular: "Hago plata con embrollos corte Wanda Nara", acompañado por otras frases como "Del escándalo al éxito" y "Lujo, viajes y negocios".

La Joaqui adelantó su nueva canción inspirada en Wanda Nara

En otras escenas, La Joaqui aparece cubriendo parte de su rostro con la publicación o mostrándola abierta frente a distintas personas que participan del rodaje. Pero lo que más llamó la atención fue un fragmento de la letra que dejó poco margen para las interpretaciones: "Me entere que con las otras wachas no se te para", lanzó en una de las estrofas. Inmediatamente después, dejó entrever que no estaría interesada en dar marcha atrás ni perdonar: "El que perdona murió en la cruz, yo no me arrodillo".

En medio de este clima, Luck Ra salió a la alfombra roja de MasterChef y terminó hablando sin filtros sobre lo ocurrido. Al recordar cómo era su vínculo con Tiago PZK antes del conflicto, reveló que existía entre ellos una cercanía que iba mucho más allá de compartir espacios dentro de la industria musical: "Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos", recordó sobre quien hasta entonces consideraba una persona cercana.

Uno de los momentos de mayor tensión de la entrevista llegó cuando le preguntaron directamente si consideraba que Tiago lo había traicionado al comenzar una relación con La Joaqui.

Luck Ra se tomó unos segundos antes de responder y dejó en evidencia que la situación todavía le resulta difícil de procesar. "No sé cómo decirlo, sin que me tiemblen las manos, te soy sincero, pero sí", expresó. Lejos de ocultar lo que sintió al conocer la noticia, agregó a corazón abierto: "Obviamente que duele".

Durante la entrevista también apareció otra de las versiones que circularon desde que salió a la luz el romance. Según esa teoría, La Joaqui y Tiago PZK le habrían comunicado a Luck Ra que estaban comenzando una relación y el cantante habría dado su aprobación.

El cordobés negó categóricamente esa versión: "Eso no ocurrió. No", sentenció de manera tajante. Además, reveló que desde entonces no volvió a tener diálogo con Tiago, marcando la ruptura del vínculo que alguna vez los había llevado a compartir asados y encuentros en su propia casa.

Pese al dolor y a la decepción que manifestó por lo ocurrido, Luck Ra evitó cerrar sus declaraciones con un ataque hacia la nueva pareja. Por el contrario, aseguró que espera que ambos puedan ser felices y explicó nuevamente por qué había decidido terminar su relación con La Joaqui: "Espero, de todo corazón, que por lo menos sean felices, qué sé yo, eso es lo único que puedo desear. Yo he decidido terminar la relación porque ya no estábamos siendo felices, yo ya no la estaba pudiendo hacer feliz", cerró.