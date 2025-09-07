Ni los periodistas ensobrados lo sostienen: Majul le soltó la mano a Milei y habló de "resetear decisiones"

Si bien días atrás La Libertad Avanza gritaba con fuerza: "Kirchnerismo nunca más", este domingo el pueblo bonaerense habló. Con 14 puntos de diferencia, no hay duda de que Fuerza Patria le dio una paliza al partido de Javier Milei.

Las elecciones, sumadas a las últimas denuncias de corrupción, coimas y episodios de violencia que rodean al mandatario y a su séquito, empiezan a marcar un quiebre: de a poco, los periodistas aliados le sueltan la mano .

Con un discurso entrecortado de nervios, Luis Majul aconsejó al presidente.

En medio de las especulaciones y un silencio atronador de La Libertad Avanza, Luis Majul fue uno de los primeros en reconocer públicamente que el jefe de Estado debe replantearse su gabinete de cara a las elecciones de octubre: "Si se confirma la importante diferencia que habría entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, ya hay perdedores y ganador claramente. Si se confirma, Kicillof es uno ", dijo el periodista, consciente de que el oficialismo se vuelve indefendible con los hechos sobre la mesa.

Mientras el pueblo castiga en las urnas las medidas de ajuste del Ejecutivo, algunos periodistas también empiezan a empatizar con jubilados, trabajadores de la salud pública, personas con discapacidad y estudiantes de universidades nacionales, y se animan a dar la espalda al presidente ensobrador: "Si se confirman estos números, el presidente tiene que asumir que las cosas no son como él cree que están sucediendo", continuó Majul, con un discurso entrecortado que dejó en evidencia su nerviosismo.

Está claro que quien se opone a La Libertad Avanza se queda sin su sobre, pero, al menos en algunos casos, la dignidad pesa más. Fue así que Majul le sugirió en vivo ciertos cambios a Milei: " Debería resetear y configurar muchas de las decisiones que está tomando a nivel ejecutivo y sobre las decisiones en el territorio", relató bajo la atenta mirada de sus compañeros.

Ahora bien, la gran pregunta es: ¿el presidente escuchará el consejo de un simple periodista que empieza a marcarle la cancha, o seguirá enceguecido con vetos y decretos que lo enfrentan a un Senado en resistencia y a un pueblo de pie?