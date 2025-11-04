Nuevo movimiento en el gabinete de Milei: tras la renuncia de Loccisano, el Gobierno designó a otro ex funcionario macrista

El Gobierno de Javier Milei sigue sacudido por una ola de renuncias y reemplazos que reflejan la fragilidad interna del oficialismo. Horas después de la salida de la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, el Ejecutivo designó como su reemplazo al ingeniero químico Guido Giana, un ex funcionario del macrismo con pasado en el PAMI y actual integrante del directorio del Sanatorio Güemes. El nombramiento, oficializado este martes a través del decreto 783/2025 publicado en el Boletín Oficial, consolida el avance de los sectores ligados al PRO en áreas clave del gabinete. "Desígnase, a partir del 4 de noviembre de 2025, al ingeniero Guido Giana (D.N.I. N° 33.295.526) en el cargo de Secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud", dice el texto oficial, que confirma la salida de Loccisano y su reemplazo inmediato.

La salida de Cecilia Loccisano, tercera renuncia de peso en apenas una semana

La funcionaria saliente había presentado su renuncia el lunes, en un mensaje difundido por redes sociales en el que aseguró que seguirá "acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno". La partida de Loccisano se suma a las de Guillermo Francos, quien dejó la Jefatura de Gabinete para ser reemplazado por el ex vocero presidencial Manuel Adorni, y Lisandro Catalán, desplazado del Ministerio del Interior por el bonaerense Diego Santilli. Todos ellos fueron reemplazados por dirigentes del PRO, en una señal clara del peso creciente de los socios macristas dentro del gobierno libertario.

Guido Giana

Giana, por su parte, es ingeniero químico graduado en el ITBA, con especialización en administración hospitalaria y gestión pública. Su carrera lo vincula directamente con el macrismo: durante la presidencia de Mauricio Macri fue gerente económico-financiero del PAMI y, previamente, jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico porteño. También fue concejal del PRO en el municipio de Presidente Perón y llegó a aspirar a la intendencia en 2019 bajo el sello de Juntos por el Cambio.

En su perfil profesional, Giana se define como un "profesional orientado a la creación de equipos de trabajo de alto rendimiento, con un amplio conocimiento de los sistemas de salud" y asegura tener una "profunda vocación de servicio". Sin embargo, su desembarco en el Ministerio de Salud despierta suspicacias en el sector sanitario, donde persisten reclamos por el vaciamiento presupuestario, la paralización de programas esenciales y la falta de insumos en hospitales públicos.

La ex viceministra de Salud, Cecilia Loccisano

La renuncia de Loccisano -una funcionaria de perfil técnico que acompañó a Mario Lugones desde el inicio de la gestión- marca otro golpe a la estabilidad del Ministerio de Salud, que ya atravesaba tensiones internas por la reducción de partidas y la suspensión de convenios con provincias. "Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos", expresó en su mensaje de despedida, intentando suavizar los rumores de conflicto con la conducción política. Con esta nueva designación, el gobierno de Javier Milei continúa su proceso de reconfiguración interna tras las elecciones legislativas, que dejaron a La Libertad Avanza más dependiente que nunca del respaldo político del PRO.