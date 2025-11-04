Semana agitada para Milei: reunión con diputados, jura de ministros y un nuevo viaje a Estados Unidos

El presidente Javier Milei se mantiene en el disfrute de los días posteriores a la elección del 26 de octubre que La Libertad Avanza (LLA) ganó con contundencia a nivel nacional. En el país todavía no estalló ninguna nueva bomba que lo tenga que preocupar, por lo que todas parecen ser buenas noticias para la gestión. En ese marco, al mediodía recibirá a los diputados y senadores de su espacio que ganaron, de cara a la jura del nuevo Gabinete que realizará el miércoles, en las vísperas a un nuevo viaje a Estados Unidos (EE.UU).

Los legisladores que asumirán o renovarán el 10 de diciembre por LLA estarán cerca de las 13 en la Casa Rosada. Son cerca de 60, ya que no serán parte de la cita los integrantes del PRO de Mauricio Macri, luego de que se confirmara a un dirigente de su espacio como Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior. En ese sentido, quienes no concurrirán son Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri.

Javier Milei recibirá a los legisladores electos de LLA.

Al Presidente lo acompañará en esta gala el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de LLA, Martín Menem, quien también estuvo la semana pasada en la importante reunión con los gobernadores, en donde le adelantaron su apoyo a la reforma laboral, y el último lunes cuando se realizó la primera reunión del gabinete modificado.

Tanto Santilli como el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberán jurar su nuevo rol este miércoles a las 15, también en la Casa de Gobierno. Si bien el protocolo no demanda mucho tiempo para la acción, deberán apurarse porque Milei viajará esa misma tarde a EE.UU. Será la vez número 14 que el Presidente vaya a las tierras que le garantizaron la victoria el 26 de octubre.

Javier Milei y Luis "Toto" Caputo escuchan a Donald Trump en la Casa Blanca.

La idea es concurrir al America Business Forum, la cumbre de líderes mundiales que se realizará en el Kaseya Center, el estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat. Lo bueno de este viaje es que no deberá preocuparse por tener alguna reunión con Donald Trump, ya que estará con muchas actividades y desde Cancillería lo descartaron. Sí compartirán el evento, ya que uno de los oradores es el presidente yanqui.

También estará la reciente premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y el astro argentino Lionel Messi, residente de la Ciudad. Además de estas figuras, habrá otros oradores importantes como el ex CEO y presidente de Google, Eric Schmidt; presidente y CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y el presidente y CEO de Fórmula 1, Stefano Domenicali. También estarán el tenista Rafael Nadal, el actor Will Smith.