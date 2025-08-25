En un giro digno de las mejores telenovelas argentinas, Javier Milei parece decidido a demostrar que no solo los números de la economía pueden dar sorpresas, sino también los del corazón. Según revelaron en el programa A la Barbarossa, el presidente viajará a Estados Unidos para lo que podría ser una oficialización de su reconciliación con Fátima Florez, la comediante que alguna vez imitó a Cristina Fernández de Kirchner y ahora parece estar imitando las idas y vueltas de su propia relación amorosa.

"Las segundas partes nunca fueron buenas", dicen los clásicos, pero Milei y Florez parecen estar dispuestos a desafiar hasta las leyes no escritas del romance. Según la periodista Pía Shaw, los dos nunca dejaron de hablarse, ni siquiera cuando él estaba con Yuyito González.

Se especula una posible reconciliación entre Fátima Flórez y Javier Milei

La reconciliación tendría lugar en Las Vegas, la ciudad del pecado, un detalle que no podría ser más irónico. Entre casinos y luces de neón, Milei y Florez podrían gritarle al mundo que decidieron apostar por una segunda vuelta. Porque si hay algo que caracteriza a este presidente es su capacidad para apostar fuerte, ya sea en política o en el amor o en las coimas para hacer crecer su fortuna con las personas con discapacidad.

Sería injusto hablar de esta historia sin mencionar el contexto político que acompaña al mandatario: en medio de acusaciones por supuestas coimas que involucran a su hermana Karina Milei y a su operador político Lule Menem, un romance mediático podría ser justo lo que necesita para desviar la atención. Porque hablar de amor siempre es más entretenido que hablar de corrupción.

Karina Milei y su hermano Javier

Pero cuidado, porque el chisme no termina ahí. Según los más audaces —que nunca faltan—, Florez habría tenido un tórrido romance con Martín Demichelis, quien tras separarse de Eva Anderson se convirtió en uno de los solteros más codiciados del país.

Así las cosas, entre coimas, escándalos y corazones rotos, Javier Milei podría estar a punto de protagonizar un nuevo capítulo en su historia con Fátima Florez. Si será una historia de amor genuina o una cortina de humo para distraer a la opinión pública, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, en Las Vegas, todo está listo para lo que promete ser un espectáculo digno de Hollywood.