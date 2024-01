¡Papelonezco! Milei dio marcha atrás y no presentó abogados para apelar contra el amparo de la CGT

Cuando parecía que el gobierno de Javier Milei no podía dar más sorpresas, se salieron con la suya otra vez. En esta ocasión, el lunes por la tarde se dio a conocer que finalmente no podrán apelar al amparo que la Justicia le otorgó a la Confederación General de los Trabajadores (CGT) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) implementado por el libertario, dado a que no presentaron abogados defensores en la causa.

La CGT realizó un amparo contra el DNU impuesto por Milei porque "establece una reforma laboral con modificaciones peyorativas y permanentes" lo que hace que ajuste y corran peligro directamente los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

Teniendo en cuenta esto, la jueza nacional del Trabajo, Silvia Garzini, habilitó una feria judicial dándole 72 horas al Gobierno para que puedan realizar un informe, presentar a sus respectivos abogados y defender lo dicho por la CGT en el amparo, pero nada salió como se esperaba. A decir verdad, aún no queda del todo claro qué es lo que sucedió y si realmente desde el Poder Ejecutivo los derechos laborales se podrían tirar por la cornisa sin problemas.

La resolución de Garzini fue simple y concreta para que el Gobierno no tenga formas de fallar, y sin embargo lo hicieron. En el informe, decía: "Requerir al Poder Ejecutivo Nacional que en el plazo de 72 horas evacúe el informe circunstanciado al que alude el artículo 8 de la ley 16.986". Además, aseguró que después del tiempo cumplido, la misma podrá dictar el fallo correspondiente sea cual sea la situación.

Finalmente la cierta cantidad de horas estipuladas pasaron de largo y el Gobierno de Milei no pudo hacerse cargo de lo debido: no se presentaron abogados y ahora no podrán apelar al amparo de la CGT, por lo que la jueza podrá dictar el fallo en las próximas horas.

La noticia la dio a conocer el periodista Mariano Martín, de C5N, dado que hasta el momento, tanto Milei como todo su alrededor, pretendía mantenerlo en silencio sin tener que dar a conocer su estrategia fallida. "El Gobierno cometió una torpeza imperdonable en su estrategia judicial de reponer de pleno derecho el decreto de necesidad y urgencia, que había establecido una reforma laboral. Hoy detenida por una cautelar de la Cámara del Trabajo", empezó diciendo.

Y en esa misma línea, explicó el comienzo del accionar: "Había hecho una publicidad muy amplia sobre el recurso extraordinario que estaba elaborando para presentar hoy mismo, con idea de plantearle a la Corte Suprema la necesidad de reponer este DNU, pero no presentó en tiempo y forma a sus abogados. Realmente, insólito y de un amateurismo inexplicable".

Por último, Martín detalló cómo fue el paso a paso de lo que había que hacer, pero que terminó absolutamente en la nada por decisión propia del Poder Ejecutivo. "Se hizo la presentación, se elaboró el recurso extraordinario y cuando la sala de Feria, que es la que había hecho la cautelar original, se disponía a elevarlo a la Corte Suprema para su consideración, informa que se dio marcha atrás porque no se cumplió con la acreditación del patrocinio legal por parte del Gobierno".