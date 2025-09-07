Pareja adelantó que Milei podría dejarlos de garpe en el búnker mientras movilizan masivamente a la casa de CFK

Este domingo 7 de septiembre, Argentina vive una jornada electoral marcada por la tensión y las expectativas. Mientras los candidatos y dirigentes aguardaban los resultados, los contrastes en las estrategias y los estados de ánimo entre los principales espacios políticos, La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria, fueron evidentes.

En el búnker de La Libertad Avanza, ubicado en la provincia de Buenos Aires, el clima era de cautela. Sebastián Pareja, principal armador bonaerense del espacio liderado por Javier Milei, apareció frente a los medios con un discurso moderado.

Así votaba Sebastián Pareja

Aunque expresó satisfacción por el despliegue fiscalizador que movilizó a más de 45 mil personas, evitó dar cualquier indicio sobre los resultados: "Pusimos en la cancha un ejército, 45.717 fiscales", aseguró Pareja, destacando el esfuerzo por garantizar la transparencia en los comicios. Sin embargo, el nerviosismo era palpable. La ausencia de Milei en el búnker, aún sin confirmación, parecía dejar al espacio libertario en una suerte de incertidumbre que no pasó desapercibida.

El dirigente también denunció presuntas irregularidades electorales, como el robo y la rotura de boletas, prácticas que atribuyó a "la vieja política". A pesar de sus críticas y del despliegue fiscalizador, Pareja insistió en mantener la cautela hasta que se conocieran los primeros cómputos oficiales. Pero la pregunta clave seguía sin respuesta: ¿aparecería Milei para respaldar a su espacio en este momento crucial? " No lo sé, eso se lo tienen que preguntar al Presidente ", dijo Pareja, dejando en el aire una incógnita que alimenta la tensión en el búnker libertario.

Por otro lado, el clima en Fuerza Patria es completamente distinto. La casa de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111 se convirtió en un centro simbólico para el cierre de esta jornada electoral. A pesar de su proscripción política y la condena domiciliaria que le impidió ser candidata, CFK no estuvo sola. Máximo Kirchner confirmó que acompañaría a su madre para recibir los resultados en un gesto que reafirma la unidad del espacio peronista.

Mientras tanto, en La Plata, el Hotel Grand Brizo se transformó en el epicentro del búnker de la oposición. Allí, todos los sectores del peronismo se reunieron bajo el liderazgo del gobernador Axel Kicillof, quien prometió hablar al cierre de la jornada independientemente de los resultados.

Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón

La mística peronista se hizo sentir durante toda la última semana de campaña. Desde la movilización frente a la casa de CFK en conmemoración del tercer aniversario del intento de magnicidio contra la expresidenta, hasta los mensajes de voz que Cristina envió a distintas localidades bonaerenses para alentar la participación electoral.

El contraste entre ambos espacios políticos no solo radica en sus discursos y estrategias, sino también en la manera en que enfrentaron este día clave. Mientras La Libertad Avanza parecía atrapada en una atmósfera de incertidumbre y nerviosismo, con un líder ausente que podría "dejar de garpe" a sus seguidores, Fuerza Patria mostró unidad y determinación.