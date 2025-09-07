El Gordo Dan, del Garrahan a la cloaca de las redes: el troll libertario atacó otra vez a Ian Moche

El mismo ex enfermero del Hospital Garrahan que se convirtió en "subjefe troll" de Javier Milei, volvió a cruzar un límite. Uno más de los tantos que el Gobierno libertario le permite con total impunidad. Desde su cuenta en X, "El Gordo Dan" repudió a Ian Moche, el niño que se animó a cuestionar el brutal, devastador y repugnante ajuste en Discapacidad y que ya había sido hostigado por el propio Presidente. "Le pongo la firma: este pibe no es autista. La madre tiene síndrome de Munchausen por poder", lanzó Parisini, en un mensaje tan cruel como desinformado, acompañado de un video en el que se ve al chico siendo recibido por Cristina Fernández de Kirchner.

El posteo del Gordo Dan contra Ian Moche y su mamá.

Parisini lidera, junto con Santiago Caputo y Fernando Cerimedo, la usina digital que nutre al oficialismo con fake news, operaciones y violencia discursiva. Lo que antes eran pasacalles, hoy son posteos que el propio Milei replica. "Es en X donde este amante de los jueguitos... se desenvuelve a favor del oficialismo", grafican quienes conocen sus nexos. De hecho, hasta le consiguió trabajo a su novia María Belén Casas como jefa de gabinete en la subsecretaría de Política Universitaria.

El prontuario reciente es elocuente. Desde provocar la salida de funcionarios por sus aprietes en redes, como es el caso del ex secretario de Bioeconomía Fernando Vilella, hasta insultar abiertamente a legisladores. En el caso de Vilella, Parisini lo había marcado por un simple "like" a un tuit de Martín Lousteau y le dictó sentencia: "A partir de mañana no formás más parte del Gobierno. Nos vemos". Cuando Vilella intentó disculparse, el troll fue tajante: "No me interesa. Llévenselo".

Horas después celebraba con sadismo: "Vaciá ya tu escritorio que estoy yendo para ahí". Cuando el Senado reinstaló la ley de emergencia en discapacidad, votada incluso por Luis Juez en nombre de su hija Milagros, Parisini disparó sin pudor: "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija, no se hizo cargo hasta que la justicia lo obligó y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos de Milei".

Tras la catarata de repudios y críticas que recibió por su violento ataque contra el contra el senador cordobés, borró el mensaje... pero lo reemplazó por otro igual de ofensivo: "Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la QUIEBRA del Estado argentino con el consiguiente EMPOBRECIMIENTO de generaciones de argentinos. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa".

Daniel Parisini, mejor conocido como Gordo Dan.

El perfil de Parisini sintetiza al mileísmo digital: trolls pagos, odio en cada posteo y una lógica de apriete que hasta se cobra funcionarios. El problema es que ahora, desde la Casa Rosada, el "Gordo Dan" no solo opina: define.