Patricia Bullrich formalizó su renuncia al Ministerio de Seguridad y confirmó su desembarco en el Senado

La senadora electa Patricia Bullrich formalizó su salida del Gobierno nacional mediante una carta fechada con efectividad al 1° de diciembre de 2025, en la que comunicó al presidente Javier Milei su renuncia al cargo de ministra de Seguridad. La funcionaria difundió el texto completo a través de sus redes sociales este domingo, en una despedida que combina agradecimientos, reivindicación de su gestión y un explícito respaldo político al rumbo de la administración libertaria. "Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1º de diciembre de 2025", inicia la misiva.

Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional.



Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país. pic.twitter.com/hxsSPL7STb — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 30, 2025

En ella, Bullrich recordó que, dos años atrás, el Presidente le encomendó "la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles". En ese tono, aseguró que esa responsabilidad "marcó cada una de las acciones" de su gestión, entre ellas los operativos represivos realizados frente al Congreso contra jubilados y familiares de personas con discapacidad.

Además, agradeció "profundamente la confianza" que Milei depositó en ella, así como el respaldo del equipo que la acompañó "en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país". Bullrich también aprovechó su renuncia para ratificar su alineamiento político con el Presidente. Recordó que el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional, donde -afirmó- continuará defendiendo "las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad".

En el apartado dedicado a su sucesora, la ex ministra elogió a Alejandra Monteoliva, quien asumirá al frente del Ministerio de Seguridad. "Por último, le deseo el mayor de los éxitos a la futura Ministra, Mg. Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país, es ella", escribió. Y completó: "Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, seria y eficaz".

La renuncia de Bullrich

La carta concluye con un reconocimiento personal hacia Milei: "Le reitero mi mayor orgullo y agradecimiento por su confianza. Saludo a usted con mi consideración más distinguida". Con esta renuncia formal, Bullrich deja atrás casi dos años al frente de la Seguridad nacional para ocupar su banca en el Senado, desde donde promete seguir apoyando el proyecto político del oficialismo y la continuidad de su "doctrina" en materia de orden público.