Triunfo de Claudio "Chiqui" Tapia sobre Javier Milei: la FIFA ratificó su título mundial

En una semana marcada por tensiones políticas y mediáticas, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, logró lo que pocos esperaban: consolidar su posición en el ámbito internacional del fútbol al ser ratificado como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la Conmebol.

Este movimiento, que refuerza el peso de Argentina en el fútbol mundial, también evidencia una derrota simbólica para Javier Milei, que lleva varios días con una ofensiva mediática contra Tapia hace ya varios días posicionándose a favor de Juan Sebastián Verón, paladín y fuerte militante de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que buscan ni más ni menos que convertir al fútbol argentino en empresas.

Claudio "Chiqui" Tapia

La designación de Tapia, aprobada unánimemente por los diez presidentes de las asociaciones miembro de la Conmebol, marca un hito histórico para la AFA; es que por primera vez en casi cuarenta años, Brasil pierde su lugar en el Consejo de la FIFA a manos de Argentina. Este cambio no es menor y refleja un respaldo contundente al liderazgo de Tapia en el ámbito regional, a pesar de los intentos de ciertos sectores por desestabilizar su gestión.

"Con gran orgullo y honor quiero compartir que fui ratificado, por unanimidad, como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la Conmebol", escribió Tapia en sus redes sociales oficiales, dejando claro que este logro no solo es personal, sino también institucional.

La historia que la pareja de Juan Sebastián Verón, Valentina Martín, publicó y borró en su cuenta de Instagram.

En la misma línea, apuntó: "Esta ratificación es también un logro institucional y un claro reconocimiento a la gestión que Argentina viene desarrollando en el deporte", añadió, reforzando la idea de que su trabajo está avalado por los principales referentes del fútbol mundial.

El contexto político no puede ser ignorado en esta reyerta en medio de rumores sobre una posible intervención a la AFA, presuntamente discutida entre Milei y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la ratificación de Tapia parece haber echado por tierra cualquier intento de deslegitimar su liderazgo: "Agradezco al presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y a mis pares de las federaciones sudamericanas por la confianza depositada, así como también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y, especialmente, a las autoridades de la AFA por el acompañamiento permanente", expresó Tapia, dejando entrever el sólido respaldo que lo acompaña.

La bomba la había detonado Milei que optó por un gesto simbólico al compartir en sus redes sociales una imagen histórica de Carlos Bilardo junto a Osvaldo Zubeldía, figuras emblemáticas del fútbol argentino. Ahora, con esta victoria diplomática, Tapia no solo fortalece su posición como líder del fútbol argentino, sino que también envía un mensaje claro: su gestión cuenta con el apoyo necesario para seguir trabajando "por el desarrollo, el crecimiento y el fortalecimiento del fútbol sudamericano y mundial", tal como lo expresó en su declaración pública.

En definitiva, mientras algunos intentan jugar al ataque desde las tribunas mediáticas, Claudio "Chiqui" Tapia demuestra que los verdaderos partidos se ganan en las canchas internacionales, con estrategias sólidas y respaldos concretos. Una gran enseñanza para Javier Milei quizás debería tomar en cuenta antes de patear su próximo tiro libre político.